На севере Израиля задержаны 27 подозреваемых в вымогательстве денег у фермеров

В ночь на понедельник, 16 января, полиция задержала 27 членов криминальной группировке, участники которой подозреваются в вымогательстве денег у фермеров и сельскохозяйственных рабочих и подрядчиков на севере Израиля.

Согласно опубликованной информации, злоумышленники действовали на протяжении нескольких лет. Они требовали от рабочих и фермеров крупные суммы денег в обмен на гарантии сохранения неприкосновенности имущества и инвентаря. В случае отказа, рабочие обнаруживали, что большая часть инвентаря исчезла или повреждена.

В случае согласия, преступники вешали на месте объявление, согласно которому, объект находится под охраной фирмы". В результате длительного расследования, полиции удалось собрать свидетельства 87 пострадавших.

После продолжительного тайного расследования подозреваемые были задержаны. Позднее они предстанут перед судом, и полиция попросит продлить срок их содержания под стражей.