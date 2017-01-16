16 января 2017 г.
последняя новость: 12:25
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:12 Расследование: террорист, совершивший наезд на курсантов, был убит военными
11:43 Полиция: получены ложные предупреждения о взрывных устройствах в школах
11:27 В старших классах: комната-квест вместо химической лаборатории
11:04 Арнон Мозес вновь прибыл на допрос в управление ЛАХАВ-433
10:57 На севере Израиля задержаны 27 подозреваемых в вымогательстве денег у фермеров
09:16 Завещание о квартирах в Тель-Авиве оспорено из-за кошек
07:47 Нетаниягу: "Я не продвигал "закон "Исраэль а-Йом"", а распустил Кнессет из-за него"
07:10 ЦАХАЛ закупает имитации АК, винтовок Драгунова, ракет "касам" и другого оборудования террористов
05:55 Прогноз погоды на 16 января: повышение температуры, облачно, без осадков
22:44 Сара Нетаниягу пожаловалась на оскорбительное поведение следователей
В Израиле

На севере Израиля задержаны 27 подозреваемых в вымогательстве денег у фермеров

время публикации: 10:57 | последнее обновление: 10:57 блог версия для печати фото
На севере Израиля задержаны 27 подозреваемых в вымогательстве денег у фермеров

В ночь на понедельник, 16 января, полиция задержала 27 членов криминальной группировке, участники которой подозреваются в вымогательстве денег у фермеров и сельскохозяйственных рабочих и подрядчиков на севере Израиля.

Согласно опубликованной информации, злоумышленники действовали на протяжении нескольких лет. Они требовали от рабочих и фермеров крупные суммы денег в обмен на гарантии сохранения неприкосновенности имущества и инвентаря. В случае отказа, рабочие обнаруживали, что большая часть инвентаря исчезла или повреждена.

В случае согласия, преступники вешали на месте объявление, согласно которому, объект находится под охраной фирмы". В результате длительного расследования, полиции удалось собрать свидетельства 87 пострадавших.

После продолжительного тайного расследования подозреваемые были задержаны. Позднее они предстанут перед судом, и полиция попросит продлить срок их содержания под стражей.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 16 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017