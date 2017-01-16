16 января 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:31 Суданец, проникший в спальню 12-летней девочки, сказал ей, что убил ее родителей
21:23 Собрано необходимое количество подписей для начала процедуры изгнания Баселя Ратаса из Кнессета
20:03 В отношении депутата Кнессета Баселя Ратаса начато еще одно расследование
19:41 В результате взрыва в поселке Сегев-Шалом один человек погиб и еще один ранен
19:29 Авихай Мандельблит впервые прокомментировал расследование против главы правительства
18:16 17 января в аэропортах Сдэ-Дов и Бен-Гурион пройдут учения сил безопасности
17:47 Гади Айзенкот ложится в больницу, во время его отсутствия генштаб ЦАХАЛа возглавит Яир Голан
17:22 Новые репатрианты могут получить "ваучер" на изучение иврита вне ульпана
16:14 ЦАХАЛ потерял аэростат с дорогостоящим оборудованием
15:44 Функционер ШАС похвастался сексуальными приключениями и лишился должности
В Израиле

Суданец, проникший в спальню 12-летней девочки, сказал ей, что убил ее родителей

время публикации: 22:31 | последнее обновление: 22:48 блог версия для печати фото
Суданец, проникший в спальню 12-летней девочки, сказал ей, что убил ее родителей

Продолжается расследование в отношении 26-летнего гражданина Судана Рашида Ибрагима Абдаллы, подозреваемого в попытке изнасилования 12-летней жительницы Петах-Тиквы.

Согласно материалам следствия, пишет сайт Walla News, Рашид Ибрагим Абдалла в ночь на 14 января проник в квартиру жителей Петах-Тиквы с целью ограбления. Забрав ценные вещи и собираясь уже покинуть место преступления, он заглянул в детскую спальню. Увидев спящую девочку, он сорвал с нее одежду и попытался изнасиловать. Чтобы подавить сопротивление своей жертвы, он заявил, что убил ее родителей и пригрозил также убить ее, если она не прекратит кричать. Однако девочка продолжила сопротивляться.

Шум борьбы разбудил главу семейства, который обратил преступника в бегство. Через несколько часов полиция задержала подозреваемого.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 января 2017 г.
Арестован суданец, забравшийся в спальню 12-летней девочки







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 16 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017