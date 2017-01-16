Суданец, проникший в спальню 12-летней девочки, сказал ей, что убил ее родителей

Продолжается расследование в отношении 26-летнего гражданина Судана Рашида Ибрагима Абдаллы, подозреваемого в попытке изнасилования 12-летней жительницы Петах-Тиквы.

Согласно материалам следствия, пишет сайт Walla News, Рашид Ибрагим Абдалла в ночь на 14 января проник в квартиру жителей Петах-Тиквы с целью ограбления. Забрав ценные вещи и собираясь уже покинуть место преступления, он заглянул в детскую спальню. Увидев спящую девочку, он сорвал с нее одежду и попытался изнасиловать. Чтобы подавить сопротивление своей жертвы, он заявил, что убил ее родителей и пригрозил также убить ее, если она не прекратит кричать. Однако девочка продолжила сопротивляться.

Шум борьбы разбудил главу семейства, который обратил преступника в бегство. Через несколько часов полиция задержала подозреваемого.





