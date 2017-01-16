Нетаниягу: "Я не продвигал "закон "Исраэль а-Йом"", а распустил Кнессет из-за него"

Вечером в воскресенье, 15 января, премьер-министр Биньямин Нетаниягу опубликовал в социальной сети facebook комментарий, касающийся расследования по "делу 2000".

"В последние дни ведется запланированная беспрецедентная кампания в СМИ, цель которой свергнуть возглавляемое мной правительство "Ликуда". Оказывается давление на юридического советника правительства и других сотрудников прокуратуры с целью привести к подаче против меня обвинительное заключение. Система проста: ежедневно по вечерам публикуются тщательно подобранные распечатки бесед и дезинформация по поводу двух актуальных тем. Дело в том, что пока продолжается расследование у меня нет возможности защитить себя, я не имею права рассказать общественности правдивую историю, поясняющую, что никакого нарушения закона не было. Так как я не в праве касаться деталей расследования, я могу отметить лишь всем известные факты: Всем известно, что я был категорически против принятия закона об "Исраэль а-Йом", который задумали и продвигали другие политики задолго до выборов в 2013 году. В течение многих месяцев я препятствовал его проведению в предварительном чтении. Во время голосования я противился его принятию вместе с группой депутатов, которая включала большинство членов "Ликуда". Всем также известно, что после того как закон был принят большинством голосов, я расформировал правительство и инициировал парламентские выборы, среди прочего так, как и внутри правительства находились те, кто подрывал его единство и стремился провести этот закон. Всем известно, что при формировании нового правительства я внес в коалиционное соглашение пункт для предотвращения подобной ситуации. По всем этим причинам ничего не произошло. "Исраэль а-Йом" продолжает выходить, преуспевает и процветает, а негативное освещение моей деятельности в "Едиот Ахронот" и Ynet не прекращалось ни на минуту. Поэтому все утверждения, якобы я продвигал "закон Исраэль а-Йом" являются ложными. Аналогично по поводу второй темы, как выяснится со временем".

15 января, в управлении полиции пор борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433) состоялся очередной допрос владельца издания "Едиот Ахронот" Арнона (Нони) Мозеса. Допрос длился около восьми часов.

Как сообщает Walla, следствием установлено, что Мозес не менее 12 раз встречался с премьер-министром Биньямином Нетаниягу в присутствии третьего лица. В СМИ попали записи, сделанные во время двух из этих встреч Ари Хэро, который тогда был главой канцелярии Нетаниягу.

Судя по публикуемым данным, во время десяти других встреч запись не велась. Второй канал ИТВ сообщил, что в распоряжении следствия находятся материалы, согласно которым Нетаниягу являлся посредником между Арноном (Нони) Мозесом и некоторыми бизнесменами, которых он пытался привлечь для инвестирования в "Едиот Ахронот". Упоминаются имена главы германского концерна Springer Матиаса Дофнера, генерального директора американского холдинга Orcall Лари Элисона и австралийского бизнесмена Джеймса Пакера. Встреча Пакера и Нетаниягу, по утверждению Второго канала, состоялась при посредничестве бизнесмена Арнона Мильчена. Напомним, что Пакер и Мильчен являются фигурантами так называемого "дела 1000", в рамках которого Биньямин Нетаниягу подозревается в незаконном получении подарков от этих бизнесменов.

В течение недели, предположительно 18 января, в рамках проводимого расследования будет снова допрошен премьер-министр Биньямин Нетаниягу.