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В Израиле

В Ашкелоне найдены мертвыми две женщины

время публикации: 12:54 | последнее обновление: 17:10 блог версия для печати фото
На месте происшествия в Ашкелоне. 16 января 2018 года
На месте происшествия в Ашкелоне. 16 января 2018 года
На месте происшествия в Ашкелоне. 16 января 2018 года
ВСЕ ФОТО

Во вторник, 16 января, в квартире на улице Эфраима Цура в Ашкелоне были обнаружены две женщины, 49 лет, без признаков жизни. Речь идет о двух сестрах-близнецах.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" констатировали их смерть. На телах женщин нет следов насилия.

Согласно сообщениям в СМИ, сестры являются репатриантками из Аргентины. Работали в фирме по уборке помещений. Несколько дней назад они предупредили работодателя о том, что будут отсутствовать несколько дней. После того, как женщины не вышли на работу и перестали отвечать на телефонные звонки, работодатель позвонил в полицию.

По информации Ynet , в квартире были обнаружены документы, написанные от руки по-испански. Возможно, речь идет о предсмертных записках. Полиция отдала найденные документы переводить.

Поскольку на телах женщин не было обнаружено следов насилия, полиция проверяет версию двойного самоубийства.

Пресс-служба полиции сообщает, что тела покойных переданы для в институт судебно-медицинской экспертизы Абу Кабир.



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