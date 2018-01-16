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16 января 2018 г.
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В Израиле

Смерть двух сестер-близнецов в Ашкелоне. Подробности

время публикации: 20:26 | последнее обновление: 20:41 блог версия для печати фото
На месте происшествия в Ашкелоне. 16 января 2018 года
На месте происшествия в Ашкелоне. 16 января 2018 года
На месте происшествия в Ашкелоне. 16 января 2018 года

Во вторник, 16 января, в квартире на улице Эфраима Цура в Ашкелоне были обнаружены тела двух сестер-близнецов. Женщинам было 49 лет.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что женщины репатриировались из Аргентины. Они работали через посредническую фирму уборщицами в больнице "Барзилай". На прошлой неделе они предупредили начальницу, что могут отсутствовать несколько дней из-за плохого самочувствия.

На работе стали волноваться после того, как женщины перестали отвечать на телефонные звонки. Кроме того, их коллеги обратили внимание на то, что обе сестры в течение недели не проверяли сообщения в WhatsApp.

Утром 16 января непосредственная начальница женщин, купив "гостиницы", пошла их проведать, уверенная, что сестры больны. Она в течение нескольких минут звонила и стучала в дверь, после того, как ей не открыли, она позвонила в полицию и в спасательные службы.

Радиостанция "Кан Бет" сообщает, что в квартире была обнаружена записка, написанная по-испански. Полицейские отдали этот документ переводчику, надеясь, что речь идет о предсмертной записке, которая даст ответы на вопросы следствия.

В полиции отмечают, что на телах женщин не было обнаружено следов насилия. К расследованию привлечен один из лучших криминалистов и патологоанатомов Константин Зайцев.

Следствие склоняется к тому, что речь идет о двойном самоубийстве. Не исключено, что женщины не смогли приспособиться к жизни в новой для себя стране.



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В Ашкелоне найдены мертвыми две женщины







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Вторник, 16 января 2018 г.
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