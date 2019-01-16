Зимняя буря в Израиле: ливни, град, снегопад и сильный шторм на побережье Средиземного моря

В среду, 16 января, на большей части территории Израиля будет холодно и дождливо. Дожди постепенно распространятся с севера на центральные районы страны (до северного Негева). В течение дня дожди усилятся, будут сопровождаться грозами, а иногда и градом. Высока вероятность затоплений в низинах на севере и в центре, а также на востоке страны – в долине реки Иордан и около побережья Мертвого моря.

Усиливается юго-западный ветер. Средняя скорость ветра на побережье Средиземного моря – 40-50 км/ч, порывами скорость ветра может достигать 70-80 км/ч. Высота волн от 4 до 8 метров.

Температура ниже среднесезонной. В Иерусалиме – 1-9 градусов, в Тель-Авиве – 9-15, в Хайфе – 7-12, в Эйлате – 7-20, в Беэр-Шеве – 6-14, в Мицпе-Рамоне – 2-10, на побережье Мертвого моря – 12-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-15, в Ариэле – 6-12, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 8-14, на Голанских высотах – 3-9.

С утра возобновился снегопад на Хермоне, где температура воздуха сегодня от -3 до 0 градусов по Цельсию (горный курорт закрыт для посетителей). Постепенно снегопад распространится на другие районы Голанских высот и Верхней Галилеи, расположенные на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Во второй половине дня снегопад усилится и распространится также на возвышенности на высоте 800-1000 метров над уровнем моря. Ожидается снегопад в Цфате.

В центре страны снегопад начнется после полудня: сначала на вершинах холмов высотой около 1000 метров и более над уровнем моря, затем и в других районах на высоте 8000-1000 метров, включая Псагот а-Шомрон, Гуш-Эцион и Хеврон.

Снегопад в Иерусалиме начнется около 16 часов и может продолжаться до полуночи (ранее предполагалось, что снег будет идти в течение четырех часов, не более). На высотах от 1000 метров над уровнем моря толщина снежного покрова может быть более 10 см, на высотах 800-1000 метров – не более 5 см.

К утру четверга снег в центре страны, по всей видимости, растает.

Еще вечером 14 января муниципалитет Иерусалима объявил о начале подготовки специальной техники и уборочных бригад к снегопаду. Для уборки снега, расчистки дорог и нанесения солевого раствора на дорожное полотно планируется использовать 150 единиц техники. В Иерусалиме заготовлено для борьбы с гололедом 250 тонн соли. Городские власти также обратились к жителям столицы с просьбой воздержаться от использования личного транспорта во время снегопада, и внимательно следовать инструкциям дорожной полиции.

Утром 16 января в эфире радиостанции "Кан Бет" представитель мэрии Иерусалима отметил, что особое внимание будет уделено оказанию помощи бездомным, списки которых имеются у муниципалитета.

Из-за ожидаемого снегопада сегодня все детские сады и школы столицы будут работать до 15:00. В четверг образовательные учреждения будут работать в обычном режиме.

В ночь на 17 января ветер постепенно стихнет, дожди и снегопады прекратятся. В четверг-пятницу ожидается постепенное повышение температуры, будет наблюдаться переменная облачность.

С субботы до понедельника температура повысится, установится солнечная погода.

Ожидается, что с 17 января (по меньшей мере, до начала следующей недели) вновь будет открыт горный курорт Хермон, причем толщина снежного покрова на склонах будет превышать 2 метра.

Отметим, что это уже вторая зимняя буря в 2019 году. Первая пришлась на 6 января, тогда столичная мэрия тоже готовилась к снегопаду, но незначительное количество снега на холмах в центре страны выпало только в Гуш-Эционе.

Самые снежные зимы в Израиле

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.