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В Израиле

Главный подозреваемый по делу о "взятках сексом": глава коллегии адвокатов Израиля Эфи Навэ

время публикации: 16 января 2019 г., 20:20 | последнее обновление: 06:28 блог версия для печати фото
Главный подозреваемый по делу о "взятках сексом" - глава коллегии адвокатов Израиля Эфи Навэ

Вечером в среду, 8 января, была разрешена к публикации информация о том, что главным фигурантом дела о коррупции и "взятках сексом" является глава коллегии адвокатов Эфи Навэ. Он подозревается во взяточничестве и обмане общественного доверия.

Суд отклонил просьбу полиции продлить срок его содержания под стражей и перевел под домашний арест сроком на неделю.

Дополнительными подозреваемыми по этому делу являются судья и известная адвокат. Их имена к настоящему моменту запрещены к публикации. Судья объявила о временном уходе с занимаемой должности до выяснения всех подробностей дела.

Ранее свидетельские показания в полиции дали депутат Кнессета Нурит Корен, входящая в состав комиссии по назначению судей, а также Илана Секер, представлявшая вместе с Эфи Навэ коллегию адвокатов в этой комиссии. В дальнейшем свидетельские показания дадут все члены комиссии во главе с министром юстиции Айелет Шакед и главой Верховного суда Эстер Хайют.

Всего по этому делу проходят более 50 свидетелей.

Подробности расследования запрещены к публикации, однако, как сообщила полиция, главный фигурант дела подозревается в том, что использовал свое положение в качестве члена комиссии по назначению судей и способствовал получению адвокатами должностей судей. Взамен, как подозревает полиция, Навэ получал "взятки сексом".

В ходе судебного разбирательства, представитель полиции заявил: "Навэ использовал свое положение и влияние в процессе назначения судей, игнорируя тот факт, что имеет место конфликт интересов".

Адвокат подозреваемого, Боаз Бен-Цур, заявил, в свою очередь, что судья была назначена в тот момент, когда Эфи Навэ не был членом коллегии адвокатов. Бен-Цур утверждал также, что назначение судьи было утверждено восемью членами комиссии по назначению.



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