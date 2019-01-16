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В Израиле

Скандал в судебной системе Израиля, полиция допрашивает подозреваемых

время публикации: 08:41 | последнее обновление: 09:22 блог версия для печати фото
Скандал в судебной системе Израиля, полиция допрашивает подозреваемых
Адас Штайф
Скандал в судебной системе Израиля, полиция допрашивает подозреваемых

Утром в среду, 16 января, была опубликована информация о том, что следователи отдела по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433) допрашивают нескольких подозреваемых по делу о скандале в судебной системе Израиля. По сообщению сайта газеты "Гаарец", высокопоставленный представитель судебной системы задержан по подозрению в коррупции.

Пресс-служба полиции никак не комментирует эти сведения.

Речь идет о расследовании, которое началось после того, как журналистка "Галей ЦАХАЛ" Адас Штайф собрала материалы, связанные с этим скандалом.

Публикация была запрещена судом по просьбе полиции, причем глава ЛАХАВ-433 принимал личное участие в заседании суда, рассматривавшего просьбу о наложении судебного запрета. Накануне срок действия судебного запрета был продлен до 15 февраля.

По мнению комментаторов, речь идет о деле, которое грозит потрясением судебной и правоохранительной системе Израиля.

Обозреватель канала "Эсер" Барух Кра сообщает, что главный фигурант дела является личным другом юридического советника правительства Авихая Мандельблита. В связи с этим, юридический советник правительства уполномочил государственного прокурора Шая Ницана принимать все решения по этому делу.

Сообщается, что полиция намерена вызвать для дачи свидетельских показаний всех членов комиссии по выбору судей, в том числе министра юстиции Айелет Шакед и главу Верховного суда Эстер Хайют.

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Среда, 16 января 2019 г.
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