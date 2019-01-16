В Рамат-Гане сброшен с постамента памятник жертвам Холокоста

Утром в среду, 16 января, пресс-служба полиции Израиля сообщила об акте вандализма в парке Ар а-Баним в Рамат-Гане, где с постамента был сброшен памятник жертвам Холокоста "Коах а-тиква" ("Сила надежды").

Проводится расследование. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

Информация уточняется.

Памятник "Коах а-тиква" был создан скульптором Рут Штайф-Рожер в 1986 году. Он посвящен выжившим заключенным концлагеря "Аушвиц" ("Освенцим"). Статуя была подарена городу Рамат-Ган. Памятник представляет собой композицию из мужской фигуры с шофаром, каменных руин и шести печных труб (в память о шести миллионах погибших евреев). Около этого памятника проходит ежегодная церемония памяти жертв Холокоста.

Весной 2005 года этот памятник был осквернен: на нем появились надписи "СССР" и "Fuck you". Тогда в этом акте вандализма сознался 13-летний подросток, репатриант из одной из стран бывшего Советского Союза, объяснивший свои действия "скукой".





