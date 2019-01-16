Зимняя буря в Израиле: снегопад в Иерусалиме, в Иудее и Самарии

Вечером в среду, 16 января, после 18:30, в Иерусалиме, на холмах, расположенных на высоте более 1000 метров над уровнем моря, начался снегопад. Снег также выпал на холмах Иудеи и Самарии. После 20:00 начался снегопад и в районах, расположенных на высоте 800-1000 метров.

Работает снегоуборочная техника.

Зимняя буря в Израиле: 16 января 2019 года. Фоторепортаж



По прогнозам метеорологов, снегопад в центре страны будет продолжаться до ночи, но к утру снег растает.

Толщина снежного покрова на холмах в центре страны может быть до 10 см и более на высотах свыше 1000 метров над уровнем моря, и около 5 см на высотах 800-1000 метров над уровнем моря.

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С утра среды возобновился снегопад на Хермоне, где температура воздуха от -3 до 0 градусов по Цельсию (горный курорт закрыт для посетителей). Постепенно снегопад распространился на другие районы Голанских высот и Верхней Галилеи, расположенные на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Во второй половине дня снегопад усилился и распространился также на возвышенности на высоте 800-1000 метров над уровнем моря.

Ранее местные власти и полиция рекомендовали воздержаться вечером 16 января от поездок в районах, где возможен снегопад и гололед.

16 января на большей части территории Израиля холодно и дождливо. Дожди постепенно распространились с севера на центральные районы страны (до северного Негева). В течение дня дожди усилились, местами сопровождались грозами и градом.

Дует очень сильный юго-западный ветер. Средняя скорость ветра на побережье Средиземного моря – около 50 км/ч, порывами скорость ветра достигала 70-80 км/ч. Высота волн от 4 до 8 метров.

Температура ниже среднесезонной. В Иерусалиме – 1-9 градусов, в Тель-Авиве – 9-15, в Хайфе – 7-12, в Эйлате – 7-20, в Беэр-Шеве – 6-14, в Мицпе-Рамоне – 2-10, на побережье Мертвого моря – 12-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-15, в Ариэле – 6-12, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 8-14, на Голанских высотах – 3-9.

Из-за ожидаемого снегопада сегодня все детские сады и школы столицы работали до 15:00. В четверг образовательные учреждения в Иерусалиме будут работать в обычном режиме.

В Негеве, Араве и Эйлате пыльная буря.

В ночь на 17 января ветер постепенно стихнет, дожди и снегопады прекратятся. В четверг-пятницу ожидается постепенное повышение температуры, будет наблюдаться переменная облачность.

С субботы до понедельника температура повысится, установится солнечная погода.

Ожидается, что с 17 января (по меньшей мере, до начала следующей недели) вновь будет открыт горный курорт Хермон, причем толщина снежного покрова на склонах будет превышать 2 метра.

Отметим, что это уже вторая зимняя буря в 2019 году. Первая пришлась на 6 января, тогда столичная мэрия тоже готовилась к снегопаду, но незначительное количество снега на холмах в центре страны выпало только в Гуш-Эционе.

Последствия зимней бури

Интенсивные дожди привели к затоплениям в низинах на севере и в центре, а также на востоке страны – в долине реки Иордан и около побережья Мертвого моря.

В течение дня, 16 января, поступали сообщения о последствиях бури: повреждены автомобили, рекламные щиты и крыши домов, повалено множество деревьев и столбов. Есть пострадавшие.

На улице Рамат а-Голан в Рош а-Айне фонарный столб, обрушившийся из-за сильного ветра, упал на автомобиль, в котором находились два человека. В результате падения столба пострадали женщина примерно 40 лет и мужчина примерно 30 лет. Они получили незначительные травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Сообщалось о нескольких автомобильных авариях. Дорожная полиция сообщила о перекрытии ряда дорог из-за неблагоприятных погодных условий и образовавшейся наледи на дорожном полотне. На севере Израиля перекрыта 9898-я трасса от Мадждаль-Шамса до Ниморда. В центральном регионе перекрыто 375-е шоссе в районе его пересечения с трассой № 3855 в сторону Цур-Адасы. В Гуш-Эционе перекрыто Туннельное шоссе на участке от перекрестка Розмарин до КПП.

Из-за нелетной погоды закрыт аэропорт в Эйлате. Самолет компании Wizz Air, который должен был приземлиться в аэропорту Увда, перенаправлен в международный аэропорт имени Бен Гуриона.

Самые снежные зимы в Израиле

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.