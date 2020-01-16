Полный список партий, участвующих в выборах в Кнессет 23-го созыва

В четверг, 16 января, завершилась регистрация партий и блоков, которые будут участвовать в выборах в Кнессет 23-го созыва, намеченных на 2 марта. В общей сложности свои списки представили 30 партий и блоков.

Это значительно меньше, чем 21 февраля 2019 года, когда для участия в выборах в Кнессет 21-го созыва зарегистрировались рекордные 47 списков, и на два списка меньше, чем 2 августа 2019 года, когда для участия в выборах в Кнессет 22-го созыва зарегистрировались 32 списка.

Выборы в Кнессет 23-го созыва: за кого вы голосуете? Новый опрос NEWSru.co.il

Редакция NEWSru.co.il представляет полный список партий с их лидерами и запрошенными буквенными обозначениями (партии представлены в том порядке, в котором они фигурируют на сайте Центральной избирательной комиссии, наличие нескольких буквенных обозначений означает, что окончательный вариант бюллетеня данного списка будет определен позднее).

СПИСОК ПАРТИЙ И БЛОКОВ, ИДУЩИХ НА ВЫБОРЫ В КНЕССЕТ 23-ГО СОЗЫВА

"а-Хазон". Лидер – Алон Цион. Буквенные обозначения – י/ק/נ





"Оцма Либералит-Калькалит". Лидер – Гилад Альпер. Буквенные обозначения – ז/ק





"Мифлегет а-Гуш а-Танахи" ("Партия танахического блока"). Лидер – Денис Липкин. Буквенные обозначения – יק





"а-Лев а-Йегуди" ("Еврейское сердце"). Лидер – Йосеф Эли. Буквенные обозначения – כ/ן





"Манхигут Хевратит" ("Социальное лидерство"). Лидер – Илан Машиха Яр Занбар". Буквенные обозначения –י/יר/כן





ШАС – Всемирное сефардское объединение блюстителей Торы, движение учителя раввина Овадьи Йосефа, да будет благословенна память праведника. Лидер – Арье Дери. Буквенные обозначения – שס





"Исраэль Бейтейну" ("Наш Дом Израиль во главе с Авигдором Либерманом"). Лидер – Авигдор Либерман. Буквенные обозначения – ל





"Пеула ле-Исраэль" ("Действие для Израиля"). Лидер – Науи Давид. Буквенные обозначения – זך





"Пираты – для демократии жмите здесь". Лидер – Ноам Козар-Вайсбергер. Буквенные обозначения – ףז





"КАМА – Кидум Маамад а-Прат" ("Продвижение индивидуальных прав"). Лидер – Цубера Мордехай. Буквенные обозначения – ני





"Квод а-Адам бе рашут орех дин Аркадий Пугач" ("Человеческое достоинство во главе с адвокатом Аркадием Пугачом"). Лидер – Аркадий Пугач. Буквенные обозначения יף





"Шма бе рашут Нафтали Гольдман" ("Шма ("Слушай") во главе с Нафтали Гольдманом). Лидер – Нафтали Гольдман. Буквенные обозначения קי





"а-Решима а-Мешутефет (ХАДАШ, РААМ, ТААЛ, БАЛАД" ("Совместный список"). Лидер – Айман Удэ. Буквенные обозначения – ודעם





"а-Авода"-"Гешер"-МЕРЕЦ. Лидер – Амир Перец. Буквенные обозначения – אמת





"Оцма Йегудит" ("Еврейская мощь"). Лидер – Итамар Бен-Гвир. Буквенные обозначения – נץ





"Ани ве-Ата – Мифлегет а-Ам а-Исраэлит" ("Я и ты – израильская народная партия"). Лидер – Алон Гилади. Буквенные обозначения – כן/י/כ/ז





"ДААМ – зеленая экономика, одна страна". Лидер – Тамир Йоав Галь. Буквенные обозначения – ץ





"Исраэлист – Зхуйотейну бе-Колейну Лихьот Тов Йотер" ("Исраэлист – Наши права в нашем голосе за лучшую жизнь"). Лидер – Эйнат Сапир-Колман. Буквенные обозначения – ק/י





"Мишпат Цедек, ле-Реформа бе-Маарехет а-Мишпат ве ле-Шихрур Игаль Амир" ("Справедливый суд, за реформу судебной системы и за свободу Игалю Амиру"). Лидер – Лариса Амир Ренана. Буквенные обозначения – קץ/נ





"Миткадемет (бе-Шитуф им Тнуат а-Дрор а-Иври)" ("Прогрессивная (совместно с движением "а-Дрор а-Иври")). Лидер – Андрей Давид Хасан Бал. Буквенные обозначения – נק/נ/ע/צ





"Коль а-Нашим" ("Голос Женщин"). Лидер – Мазаль Шауль. Буквенные обозначения – נ/קנ





"Седер Хадаш – ле-Шинуй Шитат а-Бхирот бе рашут орахат дин Авиталь Офек" ("Новый порядок – за изменение системы выборов во главе с адвокатом Авиталь Офек"). Лидер – Авиталь Офек. Буквенные обозначения – קך





"Яадут а-Тора ва а-Шабат, Агудат Исраэль – Дегель а-Тора". Лидеры – Яаков Лицман и Моше Гафни. Буквенные обозначения – ג





"Адом-Лаван" ("Красно-Белые"). Лидер – Ами Финштейн. Буквенные обозначения – יז





"а-Брит а-Мешутефет" ("Общий завет"). Бшара Шилиан. Буквенные обозначения – ינ





"Кахоль Лаван во главе с Бени Ганцем". Лидер – Бени Ганц. Буквенные обозначения – פה





"Цомет – а-Тнуа ле-Ционут Митхадешет" ("Цомет – движение обновленного сионизма"). Лидер – Шай Даян. Буквенные обозначения – זץ/כן

"Ликуд во главе с Биньямином Нетаниягу на пост премьер-министра". Лидер – Биньямин Нетаниягу. Буквенные обозначения – מחל





"Коах Леашпиа ле-Маан а-Ам Лихьот бе-Кавод" ("Возможность влиять ради народа и за достойную жизнь"). Лидер – Йохай Ихье Док. Буквенные обозначения – נז





"Ямина" ("Вправо"). Лидер – Нафтали Беннет. Буквенные обозначения – טב



