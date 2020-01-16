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NEWSru.co.il :: В Израиле16 января 2020 г., 09:47

Путин сократил визит в Израиль. Яффа Иссахар: "Возможно, он нас удивит"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Путин сократил визит в Израиль. Яффа Иссахар: &quot;Возможно, он нас удивит&quot;

Президент России Владимир Путин в связи с кризисом в российской политической системе принял решение о сокращении визита в Израиль с трех дней до одного.

Таким образом, Путин прилетит в Израиль утром в четверг, 23 января, и примет участие в открытии памятника жертвам блокады Ленинграды в иерусалимском парке Ган-Сакер и в международной конференции по Холокосту в комплексе Яд ва-Шем. После этого, вечером 23 января, Путин вылетит обратно в Москву.

Накануне, 15 января, правительство России в полном составе ушло в отставку.

Напомним, что в российской тюрьме находится 26-летняя израильтянка Наама Иссахар (Иссасхар), признанная виновной в контрабанде наркотиков и приговоренная к 7,5 годам тюремного заключения. Мать Наамы, Яффа Иссахар, ранее обещала "перекрыть своим телом" дорогу Путину в ходе его визита, а группа BringNaamaHome планировала устроить акции протеста. Однако пока неясно, намерены ли активисты группы осуществить эти планы.

Что касается самой Яффы Иссахар, то она призналась редакции NEWSru.co.il, что это обещание прозвучало в минуту отчаяния.

"Я предпочитаю действовать иначе. Я буду искать способ обратиться к президенту Путину и попросить его помиловать Нааму. Я понимаю, что все зависит только от него. Возможно, он нас удивит. Я об этом молюсь", - заявила Яффа Иссахар.

Для участия в мероприятиях в честь 75-летия освобождения солдатами Красной Армии лагеря смерти Освенцим в Израиль прибудут более 60 иностранных делегаций. В дни мероприятия центр столицы Израиля (район отеля "Царь Давид", район президентского дворца и район горы Герцля и мемориала "Яд ва-Шем") будет перекрыт, маршруты движения общественного транспорта изменены.



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