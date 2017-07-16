Автомобиль столкнулся с трактором недалеко от Ариэля, пострадала 44-летняя женщина

Вечером в субботу, 15 июля, на трассе номер 505, недалеко от Ариэля, автомобиль столкнулся с трактором. В результате ДТП пострадала 44-летняя женщина.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшей первую помощь и доставили ее в состоянии средней степени тяжести в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

Причины и обстоятельства аварии выясняются дорожной полицией.

Немногим позднее на трассе номер 5, рядом с развязкой Тиква, перевернулся мотоцикл. Управлявший им мужчина в возрасте примерно 30 лет получил множественные травмы.

Пострадавший был введен в медикаментозную кому, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и доставлен в больницу "Бейлинсон". Его состояние оценивается врачами как тяжелое.