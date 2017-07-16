Авиапассажира, рейс которого был отменен, заставили вернуть товары из магазина "дьюти-фри"

2-й канал израильского телевидения рассказал о правилах, действующих в зоне беспошлинной торговли международного аэропорта в случае отмены авиарейса.

Журналист 2-го канала Ли Наим рассказала о ситуации, в которой на прошлой неделе оказался один из пассажиров отмененного рейса на Кипр. По словам мужчины, в ожидании своего самолета он потратил в магазинах беспошлинной торговли не менее 800 долларов. Когда стало известно о том, что рейс отменен и он должен вернуться домой, пассажир связался с представителем компании "Джеймс Ричардсон" с тем, чтобы узнать, как он должен поступить с покупками. Представительница компании заявила, что магазины в зоне беспошлинной торговли аэропорта предназначены только для пассажиров, вылетающих за границу. Если же рейс отменен, то пассажир обязан либо сдать приобретенные товары, либо заплатить таможенный сбор.

На запрос 2-го канала из компании "Джеймс Ричардсон" подтвердили, что таковы правила таможенной службы и Управления аэропортов.





