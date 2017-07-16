16 июля 2017 г.
последняя новость: 21:36
От старения спасет один крем
Ваенга оскорбила Славу
Доказана польза шоколада для мозга
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:36 Минфин пообещал помочь жителям Цфата, пострадавшим от пожара
21:14 Авиапассажира, рейс которого был отменен, заставили вернуть товары из магазина "дьюти-фри"
20:22 В результате ДТП в Иерусалиме тяжелые травмы получила 70-летняя женщина
19:22 Возле Львиных ворот в Иерусалиме арабы атаковали трех еврейских девушек
18:21 В связи с пожаром мэр Цфата объявил в городе режим ЧП
17:53 Взрыв на границе с сектором Газы. Комментарии ЦАХАЛа
17:08 Пожар в Цфате: эвакуированы жители 20 домов
16:57 37-летний мужчина задержан за распространение "сексуальных" фотографий дочери-подростка
15:36 Возгорание кустарника в Цфате привело к пожару в жилом доме, в котором находятся люди
15:23 Пресечена попытка контрабанды редких монет из сектора Газа
В Израиле

Авиапассажира, рейс которого был отменен, заставили вернуть товары из магазина "дьюти-фри"

время публикации: 21:14 | последнее обновление: 21:26 блог версия для печати фото
Авиапассажира, рейс которого был отменен, заставили вернуть товары из магазина "дьюти-фри"

2-й канал израильского телевидения рассказал о правилах, действующих в зоне беспошлинной торговли международного аэропорта в случае отмены авиарейса.

Журналист 2-го канала Ли Наим рассказала о ситуации, в которой на прошлой неделе оказался один из пассажиров отмененного рейса на Кипр. По словам мужчины, в ожидании своего самолета он потратил в магазинах беспошлинной торговли не менее 800 долларов. Когда стало известно о том, что рейс отменен и он должен вернуться домой, пассажир связался с представителем компании "Джеймс Ричардсон" с тем, чтобы узнать, как он должен поступить с покупками. Представительница компании заявила, что магазины в зоне беспошлинной торговли аэропорта предназначены только для пассажиров, вылетающих за границу. Если же рейс отменен, то пассажир обязан либо сдать приобретенные товары, либо заплатить таможенный сбор.

На запрос 2-го канала из компании "Джеймс Ричардсон" подтвердили, что таковы правила таможенной службы и Управления аэропортов.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 июня 2017 г.
Клиенты бюджетных авиакомпаний будут вылетать только с 1-го терминала
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 марта 2017 г.
В аэропорту Хайфы будет открыт магазин "дьюти-фри"
// NEWSru.co.il // Экономика // 28 июля 2016 г.
Магазины "дьюти фри" откроются в 1-м терминале аэропорта Бен-Гурион
// NEWSru.co.il // Экономика // 15 марта 2016 г.
Международный аэропорт "Рамон" вступит в строй в следующем году







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 16 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017