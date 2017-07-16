Возгорание кустарника в Цфате привело к пожару в жилом доме, в котором находятся люди

Засушливая и жаркая погода привела к возгоранию травы и кустарника в Цфате и недалеко от Хамат Гадер.

В Цфате возгорание кустарника произошло в самом центре жилого квартала Маале Кнаан. Огнем повреждены не менее четырех домов, причинен ущерб припаркованным автомобилям. Шесть пожарных расчетов принимают участие в тушении огня.

Пожарным не удалось остановить огонь, надвигавшийся на жилое строение. Пламя перебросилось на дом, в котором, по предварительной информации, находятся люди. Пожарные и полицейские предпринимают попытки пройти в горящее помещение, чтобы вывести людей.

Существует угроза возгорания еще нескольких домов. Полиция проводит эвакуацию жильцов.

Еще один пожар произошел между кибуцем Мево Хама и парком Хамат Гадер. 98-е шоссе между указанными пунктами перекрыто для движения транспорта в обоих направлениях.

Продолжается борьба с огнем в Бейт-Эле, где были эвакуированы жильцы 15 зданий. Пожарным удалось локализовать очаг возгорания. Согласно данным предварительного расследования, пожар в поселении стал результатом поджога.