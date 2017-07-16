Пожар в Цфате: эвакуированы жители 20 домов

Пожарная служба сообщила, что к 17:00 удалось частично локализовать пожар в районе Маале Кнаан в Цфате.

По данным пресс-службы полиции, были эвакуированы жители 20 домов, находящихся на пути огня. Сообщения о том, что в одном из загоревшихся жилых строений находятся люди, не подтвердились.

По информации радиостанции "Кан Бет", в результате пожара пострадали шесть человек. Все они получили легкое отравление продуктами горения.

Пожаром причинен ущерб нескольким домам и автомобилям.

Пресс-служба полиции обратилась к жителям Цфата с просьбой избегать посещения района Маале Кнаан, чтобы не мешать работе пожарных и спасательных служб.