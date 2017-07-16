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В Израиле

Пожар в Цфате: эвакуированы жители 20 домов

время публикации: 17:08 | последнее обновление: 17:08 блог версия для печати фото
Пожар в Цфате: эвакуированы жители 20 домов

Пожарная служба сообщила, что к 17:00 удалось частично локализовать пожар в районе Маале Кнаан в Цфате.

По данным пресс-службы полиции, были эвакуированы жители 20 домов, находящихся на пути огня. Сообщения о том, что в одном из загоревшихся жилых строений находятся люди, не подтвердились.

По информации радиостанции "Кан Бет", в результате пожара пострадали шесть человек. Все они получили легкое отравление продуктами горения.

Пожаром причинен ущерб нескольким домам и автомобилям.

Пресс-служба полиции обратилась к жителям Цфата с просьбой избегать посещения района Маале Кнаан, чтобы не мешать работе пожарных и спасательных служб.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 июля 2017 г.
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