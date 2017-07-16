16 июля 2017 г.
От старения спасет один крем
Ваенга оскорбила Славу
Доказана польза шоколада для мозга
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:02 Храмовая гора остается закрытой для посещения евреями
13:34 Произошло возгорание в поезде, следовавшем из Тель-Авива в Бейт-Шемеш
12:58 Гибель ребенка в бассейне в Беэр-Шеве: один из спасателей освобожден под домашний арест
12:00 Около Храмовой горы начали устанавливать рамочные металлодетекторы
11:40 Полиция обнаружила на полигонах ЦАХАЛа в Негеве теплицы с коноплей
11:23 Межминистерская комиссия по зконодательству утвердила законопроект об "объединенном Иерусалиме"
11:18 Бывший глава "Коль Исраэль" назначен командиром радиостанции "Галей ЦАХАЛ"
11:00 Обвинение: отец убил дочь-христианку за связь с мусульманином
10:00 "Дело субмарин": Шимрон и Маром освобождены из-под домашнего ареста
09:02 Полиция обнаружила лабораторию по производству взрывных устройств на юге страны
В Израиле

Храмовая гора остается закрытой для посещения евреями

время публикации: 14:02 | последнее обновление: 14:02 блог версия для печати

Храмовая гора остается закрытой для посещения евреями. Об этом сообщает пресс-служба полиции. Ранее планировалось, что евреи смогут подняться на гору в воскресенье, 16 июля, начиная 13:30.

Допуск евреев был отложен из-за возражений со стороны иерусалимского Исламского совета ("Вакф").

Решение о закрытии комплекса Храмовой горы было принято в пятницу, 14 июля, после того, как ранее там был совершен теракт, унесший жизни двоих полицейских. Впервые за многие годы также была отменена пятничная молитва на Храмовой горе.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 июля 2017 г.
Король Иордании в телефонной беседе c Нетаниягу осудил теракт на Храмовой горе
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 июля 2017 г.
Храмовая гора закрыта для оперативно-следственных действий. "Вакф" возмущен
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 июля 2017 г.
Храмовая гора закрыта: полиция проводит обыски и допрашивает сотрудников "Вакфа"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 июля 2017 г.
Теракт на Храмовой горе в Иерусалиме: убиты двое полицейских, нападавшие застрелены
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 июля 2017 г.
Впервые за многие годы отменена пятничная молитва на Храмовой горе







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 16 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017