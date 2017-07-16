Храмовая гора остается закрытой для посещения евреями. Об этом сообщает пресс-служба полиции. Ранее планировалось, что евреи смогут подняться на гору в воскресенье, 16 июля, начиная 13:30.

Допуск евреев был отложен из-за возражений со стороны иерусалимского Исламского совета ("Вакф").

Решение о закрытии комплекса Храмовой горы было принято в пятницу, 14 июля, после того, как ранее там был совершен теракт, унесший жизни двоих полицейских. Впервые за многие годы также была отменена пятничная молитва на Храмовой горе.