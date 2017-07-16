16 июля 2017 г.
последняя новость: 12:29
От старения спасет один крем
Ваенга оскорбила Славу
Доказана польза шоколада для мозга
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:00 Около Храмовой горы начали устанавливать рамочные металлодетекторы
11:40 Полиция обнаружила на полигонах ЦАХАЛа в Негеве теплицы с коноплей
11:23 Межминистерская комиссия по зконодательству утвердила законопроект об "объединенном Иерусалиме"
11:18 Бывший глава "Коль Исраэль" назначен командиром радиостанции "Галей ЦАХАЛ"
11:00 Обвинение: отец убил дочь-христианку за связь с мусульманином
10:00 "Дело субмарин": Шимрон и Маром освобождены из-под домашнего ареста
09:02 Полиция обнаружила лабораторию по производству взрывных устройств на юге страны
08:31 Подозрение: беременную женщину в Нацерете ранил ее друг
07:37 В Верхней Галилее вспыхнул пожар, в воздух подняты самолеты
07:02 Нетаниягу отправился с визитами во Францию и в Венгрию
В Израиле

Обвинение: отец убил дочь-христианку за связь с мусульманином

время публикации: 11:00 | последнее обновление: 11:01 блог версия для печати фото
Обвинение: отец убил дочь-христианку за связь с мусульманином

В воскресенье, 16 июля, прокуратура подала в окружной суд в Лоде обвинительное заключение против 59-летнего араба-христианина Сами Кары из Рамле. Он обвиняется в убийстве собственной дочери, 17-летней Генриет Кара, в июне этого года. По версии следствия, мужчина зарезал девушку, так как был против ее отношений с молодым мусульманином.

Прокуратуре Тель-авивского округа удалось собрать многочисленные улики по этому делу. Среди них показания подруги покойной. По ее словам, за несколько дней до гибели Генриет рассказала ей об угрозах со стороны своих родственников. "Они отправили людей, чтобы убить меня. Они ищут меня повсюду", - писала девушка.

Романтические отношения с мусульманином у Генриет возникли год назад. Родители были категорически против этой связи. Кроме того, девушка стала опасаться за свою жизнь. Поэтому в конце мая она решила оставить родительский дом и жила в разных местах, в том числе в доме матери своего друга, который отбывает тюремное заключение.

Родители Генриет всячески пытались вернуть ее домой, даже обращались в полицию с этой целью. Родственники нашли девушку в доме матери ее подруги в Рамле. Один из них сломал ее сотовый телефон. Затем в квартиру приехал отец девушки. Он дал ей пощечины и заявил: "Я готов сидеть в тюрьме всю жизнь. Мне все равно".

12 июня у Генриет был выпускной вечер в школе. В тот же день она рассказала одной из своих родственниц о том, что ее друг скоро выйдет из тюрьмы, и она собирается принять ислам. Родственница передала эту информацию отцу девушки. Согласно обвинению, вскоре отец покойной пришел в квартиру, где она находилась, и нанес ей три ножевых ранения, от которых Генриет скончалась.

В момент убийства в квартире больше никого не было. Но мать друга Генриет утверждает, что разговаривала с ней по телефону незадолго до этого, и слышала стук в дверь и мужской голос. Девушка сказала ей, что это ее отец, а затем прервала разговор, чтобы открыть дверь. После этого она была убита.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 июля 2017 г.
Раскрыто убийство агента полиции Романа Антона
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 июля 2017 г.
Разрешено к публикации: в Беэр-Шеве прошлой ночью была убита Марина Логинова
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 июля 2017 г.
Смерть женщины в Сдероте: суд продлил арест подозреваемого
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 июля 2017 г.
Подозрение на убийства в Сдероте и Беэр-Шеве: обнаружены мертвыми две женщины







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 16 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017