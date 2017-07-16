Взрыв на границе с сектором Газы. Комментарии ЦАХАЛа

Жители населенных пунктов, находящихся на границе с сектором Газы, сообщили, что слышали звук, похожий на взрыв или падение ракеты. При этом не было сирен, предупреждающих о ракетном обстреле.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в районе кибуца Кисуфим в рамках обычных оперативных мероприятий был осуществлен контролируемый взрыв.

Других подробностей армейская пресс-служба не сообщает.

Вместе с тем, пресс-служба Армии обороны Израиля напоминает, что в понедельник, 17 июля, в Ашкелоне и в приграничной зоне будут проходить военные учения, в ходе которых будет наблюдаться интенсивное движение армейского транспорта. Военные подчеркивают, что речь идет о плановых учениях, проведение которых не связано с оперативной обстановкой на юге страны.





