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В Израиле

Взрыв на границе с сектором Газы. Комментарии ЦАХАЛа

время публикации: 17:53 | последнее обновление: 18:26 блог версия для печати фото
Взрыв на границе с сектором Газы

Жители населенных пунктов, находящихся на границе с сектором Газы, сообщили, что слышали звук, похожий на взрыв или падение ракеты. При этом не было сирен, предупреждающих о ракетном обстреле.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в районе кибуца Кисуфим в рамках обычных оперативных мероприятий был осуществлен контролируемый взрыв.

Других подробностей армейская пресс-служба не сообщает.

Вместе с тем, пресс-служба Армии обороны Израиля напоминает, что в понедельник, 17 июля, в Ашкелоне и в приграничной зоне будут проходить военные учения, в ходе которых будет наблюдаться интенсивное движение армейского транспорта. Военные подчеркивают, что речь идет о плановых учениях, проведение которых не связано с оперативной обстановкой на юге страны.



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