Возле Львиных ворот в Иерусалиме арабы атаковали трех еврейских девушек

Три еврейские девушки, появившиеся возле Львиных ворот Старого города Иерусалима, привлекли к себе внимание арабской молодежи. Арабы окружили девушек, выкрикивая в их адрес ругательства и угрозы.

Пресс-служба полиции сообщает, что полицейские разогнали толпу и вывели девушек в безопасное место.

Один из участников беспорядков оказал сопротивление сотрудникам полиции и был задержан.

В пятницу, 14 июля, возле Львиных ворот в Старом городе Иерусалима был совершен теракт, в результате которого были убиты двое сотрудников полиции.