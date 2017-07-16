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В Израиле

Возле Львиных ворот в Иерусалиме арабы атаковали трех еврейских девушек

время публикации: 19:22 | последнее обновление: 19:22 блог версия для печати фото
Возле Львиных ворот в Иерусалиме арабы атаковали трех еврейских девушек

Три еврейские девушки, появившиеся возле Львиных ворот Старого города Иерусалима, привлекли к себе внимание арабской молодежи. Арабы окружили девушек, выкрикивая в их адрес ругательства и угрозы.

Пресс-служба полиции сообщает, что полицейские разогнали толпу и вывели девушек в безопасное место.

Один из участников беспорядков оказал сопротивление сотрудникам полиции и был задержан.

В пятницу, 14 июля, возле Львиных ворот в Старом городе Иерусалима был совершен теракт, в результате которого были убиты двое сотрудников полиции.

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