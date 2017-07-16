Минфин пообещал помочь жителям Цфата, пострадавшим от пожара

В воскресенье, 16 июля, министр финансов Моше Кахлон переговорил по телефону с мэром Цфата Иланом Шохатом и получил предварительную информацию о причиненном пожаром ущербе и количестве пострадавших.

Среди прочего выяснилось, что среди пострадавших много пожилых людей, дома которых не были застрахованы.

Пресс-служба минфина сообщает, что Моше Кахлон пообещал, что его ведомство рассмотрит возможность оказания помощи пострадавшим семьям.

16 июля в районе Маале Кнан в Цфате произошло возгорание сухой травы и кустарника. Пожар произошел в непосредственной близости от жилых домов. Пожарным не удалось предотвратить распространение огня на жилые постройки.

Мэр Цфата объявил режим ЧП, позволяющий без лишней бюрократии решать вопросы, связанные с жизнеобеспечением города, в том числе, отзывать из отпусков специалистов.

По распоряжению мэра, районный дом культуры "Блюм" был переоборудован под центр временного пребывания семей, которые не могут вернуться в свои дома.

Специалисты инженерного отдела приступили к осмотру строений, пострадавших в результате пожара. Им предстоит оценить степень ущерба, а также безопасность зданий.