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В Израиле

Пресечена попытка контрабанды редких монет из сектора Газа

время публикации: 15:23 | последнее обновление: 15:23 блог версия для печати фото
Пресечена попытка контрабанды редких монет из сектора Газа

В воскресенье, 16 июля, сотрудники сил безопасности на КПП "Эрез" пресекли попытку контрабанды редких археологических находок из сектора Газа.

Во время досмотра в сумке палестинского торговца, который пытался попасть на территорию Израиля, были обнаружены четыре монеты эпохи Александра Македонского.

Торговец был задержан для допроса, ему было отказано во въезде в Израиль.

В марте при досмотре вещей палестинского торговца, намеревавшегося попасть в Израиль, были найдены кольцо-печатка ("скарабей") бронзового века, старинные монеты (вероятно, периода Хасмонеев) и древняя статуэтка, по-видимому, вывезенная контрабандой из Египта.

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