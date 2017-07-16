Пресечена попытка контрабанды редких монет из сектора Газа

В воскресенье, 16 июля, сотрудники сил безопасности на КПП "Эрез" пресекли попытку контрабанды редких археологических находок из сектора Газа.

Во время досмотра в сумке палестинского торговца, который пытался попасть на территорию Израиля, были обнаружены четыре монеты эпохи Александра Македонского.

Торговец был задержан для допроса, ему было отказано во въезде в Израиль.

В марте при досмотре вещей палестинского торговца, намеревавшегося попасть в Израиль, были найдены кольцо-печатка ("скарабей") бронзового века, старинные монеты (вероятно, периода Хасмонеев) и древняя статуэтка, по-видимому, вывезенная контрабандой из Египта.