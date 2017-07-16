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В Израиле

37-летний мужчина задержан за распространение "сексуальных" фотографий дочери-подростка

время публикации: 16:57 | последнее обновление: 16:57 блог версия для печати

37-летний житель одного из населенных пунктов на юге Израиля задержан полицией по подозрению в распространении материалов сексуального характера с участием своей несовершеннолетней дочери.

Пресс-служба полиции сообщила, скрытой наблюдение за подозреваемым велось в течение нескольких недель. Следственные органы собрали доказательства того, что израильтянин поддерживал контакты с педофилами, проживающими в других странах. В рамках "обмена" материалами он отправлял другим мужчинам фотографии своей несовершеннолетней дочери, имеющие, по мнению экспертов, сексуальный характер.

В воскресенье, 16 июля, мировой суд Ришон ле-Циона продлил срок задержания подозреваемого в педофилии на пять дней.

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