37-летний мужчина задержан за распространение "сексуальных" фотографий дочери-подростка

37-летний житель одного из населенных пунктов на юге Израиля задержан полицией по подозрению в распространении материалов сексуального характера с участием своей несовершеннолетней дочери.

Пресс-служба полиции сообщила, скрытой наблюдение за подозреваемым велось в течение нескольких недель. Следственные органы собрали доказательства того, что израильтянин поддерживал контакты с педофилами, проживающими в других странах. В рамках "обмена" материалами он отправлял другим мужчинам фотографии своей несовершеннолетней дочери, имеющие, по мнению экспертов, сексуальный характер.

В воскресенье, 16 июля, мировой суд Ришон ле-Циона продлил срок задержания подозреваемого в педофилии на пять дней.