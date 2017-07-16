Произошло возгорание в поезде, следовавшем из Тель-Авива в Бейт-Шемеш

В воскресенье, 16 июля, в поезде, следовавшем из Тель-Авива в Бейт-Шемеш, произошло возгорание. Причиной пожара стало трение, возникшее из-за того, что заклинило один из тормозов поезда.

Состав совершил вынужденную остановку в районе реки Сорек. Пассажиров пересадили в другой поезд. Сообщается, что нет изменений в движении железнодорожного транспорта между Тель-Авивом и Иерусалимом.

29 января на железнодорожной станции в Герцлии произошло возгорание в локомотиве пассажирского состава. В результате этого инцидента не было пострадавших. Все пассажиры были эвакуированы, а затем к станции был подогнан другой состав.

4 февраля пожар вспыхнул в хайфском метро "Кармелит". Из-за густого дыма полицейские перекрыли несколько улиц в районе происшествия. Женщина, проживающая возле одной из станций метро, отравилась угарным газом и была госпитализирована. Как стало известно позже, загорелись вагоны поезда, стоявшего на нижней станции "Площадь Париж". Один из вагонов полностью выгорел, два других получили серьезные повреждения.