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В Израиле

Нетаниягу отправился с визитами во Францию и в Венгрию

время публикации: 07:02 | последнее обновление: 07:02 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу

В ночь на воскресенье, 16 июля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу отправился с официальными визитами во Францию в Венгрию.

Во Франции глава правительства Израиля примет участие в церемонии, посвященной 75-летнию со дня депортации евреев этой страны в дни Второй мировой войны. Позднее состоится рабочая встреча премьер-министра Нетаниягу и президента Франции Макрона. Это будет первая официальная встреча Нетаниягу и Макрона после вступления в должность нового президента Франции.

17 июля глава правительства Израиля отправится в Венгрию. Там он будет почетным гостем конференции глав четырех восточноевропейских государств: Чехии, Словакии, Польши и Венгрии. В ходе визита Нетаниягу побеседует с главами правительств четырёх государств.

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