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Прогноз погоды на 16 июля: солнечно и очень жарко

время публикации: 05:29 | последнее обновление: 05:29 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 16 июля: солнечно и очень жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 16 июля, температура воздуха будет немного выше, чем вчера, и выше среднесезонной в горных и внутренних районах. Солнечно. На побережье высокая влажность.

В Иерусалиме – 25-36 градусов, в Тель-Авиве – 23-33, в Хайфе – 24-33, в Эйлате – 30-43. В Беэр-Шеве – 23-40, в Мицпе-Рамоне – 23-37, на побережье Мертвого моря – 31-42, в Ашкелоне – 26-33, в Ариэле – 23-34, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-43, на Голанских высотах – 22-38.

Температура воды в Средиземном море – 30 градусов, высота волн – 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В понедельник-среду жара постепенно немного спадет.

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Воскресенье, 16 июля 2017 г.
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