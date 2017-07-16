Министерская комиссия признала пользование услугами проституток уголовным преступлением

Министерская комиссия по законодательству одобрила в воскресенье, 16 июля, законопроект, согласно которому пользование услугами проституток является уголовным преступлением.

Данный законопроект объединит законодательные инициативы депутатов Кнессета Заавы Гальон (МЕРЕЦ), Шули Муалем ("Байт Иегуди") и Ализы Лави ("Еш атид"), а также министра юстиции Айелет Шакед.

Законопроект ставит свой целью искоренение явления проституции. Он предусматривает для нарушителей в случае первого задержания наказание в виде штрафа не менее 1250 шекелей.

Законопроект также включает раздел об оказании помощи тем, кто работает в сфере проституции. Ее объем будет определять специальная комиссия. Кроме того, инициаторы просят создать Национальное управление, которое будет заниматься борьбой с проституцией.