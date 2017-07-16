16 июля 2017 г.
последняя новость: 15:36
От старения спасет один крем
Ваенга оскорбила Славу
Доказана польза шоколада для мозга
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:36 Пожарная служба борется с двумя пожарами на севере страны
15:23 Пресечена попытка контрабанды редких монет из сектора Газа
14:59 Министерская комиссия признала пользование услугами проституток уголовным преступлением
14:39 Пожар в Бейт-Эле, эвакуированы жильцы 15 домов
14:02 Храмовая гора остается закрытой для посещения евреями
13:34 Произошло возгорание в поезде, следовавшем из Тель-Авива в Бейт-Шемеш
12:58 Гибель ребенка в бассейне в Беэр-Шеве: один из спасателей помещен под домашний арест
12:00 Около Храмовой горы начали устанавливать рамочные металлодетекторы
11:40 Полиция обнаружила на полигонах ЦАХАЛа в Негеве теплицы с коноплей
11:23 Межминистерская комиссия по зконодательству утвердила законопроект об "объединенном Иерусалиме"
В Израиле

Министерская комиссия признала пользование услугами проституток уголовным преступлением

время публикации: 14:59 | последнее обновление: 15:03 блог версия для печати фото
Министерская комиссия признала пользование услугами проституток уголовным преступлением

Министерская комиссия по законодательству одобрила в воскресенье, 16 июля, законопроект, согласно которому пользование услугами проституток является уголовным преступлением.

Данный законопроект объединит законодательные инициативы депутатов Кнессета Заавы Гальон (МЕРЕЦ), Шули Муалем ("Байт Иегуди") и Ализы Лави ("Еш атид"), а также министра юстиции Айелет Шакед.

Законопроект ставит свой целью искоренение явления проституции. Он предусматривает для нарушителей в случае первого задержания наказание в виде штрафа не менее 1250 шекелей.

Законопроект также включает раздел об оказании помощи тем, кто работает в сфере проституции. Ее объем будет определять специальная комиссия. Кроме того, инициаторы просят создать Национальное управление, которое будет заниматься борьбой с проституцией.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 июля 2017 г.
Закон о наказании клиентов проституток: за и против. Комментарии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 июля 2017 г.
Обвинение: русскоязычная семья занималась рекламой услуг проституток
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 июля 2017 г.
Комиссия не решила, считать ли пользование услугами проституток уголовным преступлением
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 июня 2017 г.
Meet the Meat: в рамках акции против проституции у входа в Кнессет был открыт буфет с "женским мясом"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 июня 2017 г.
Русские израильтяне не верят, что примут закон о наказании клиентов проституток. Итоги опроса







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 16 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017