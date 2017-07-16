Операция около Рамаллы, ликвидирован террорист

Рано утром в воскресенье, 16 июля, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о перестрелке в в деревне Наби Салах (северо-западнее Рамаллы), в ходе которой был застрелен террорист.

Согласно официальному сообщению, ЦАХАЛ совместно с полицией и сотрудниками общей службы безопасности (ШАБАК) проводил в деревне Наби Салах операцию по задержанию местного жителя, подозреваемого в вооруженном нападении на армейский пост, совершенном накануне.

Подозреваемый открыл огонь по военным и сотрудникам служб безопасности, после чего он был уничтожен.

Кроме того, был легко ранен еще один подозреваемый, который был задержан после того, как ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Информация уточняется.