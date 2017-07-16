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В Израиле

В больницу "Рамбам" доставлен двухлетний ребенок с огнестрельным ранением

время публикации: 22:35 | последнее обновление: 22:35 блог версия для печати фото
В больницу "Рамбам" доставлен двухлетний ребенок с огнестрельным ранением

В приемное отделение больницы "Рамбам" в Хайфе доставлен двухлетний ребенок с огнестрельным ранением в ногу. Врачи клиники, действуя в соответствии с инструкциями, сообщили в полицию о поступлении раненного ребенка.

Родители мальчика задержаны полицией. Информация о малыше передана в органы социальной опеки, которые возьмут на себя заботу о нем после выписки из больницы.

Согласно данным предварительного расследования, малыш был ранен в результате "случайного выстрела", ставшего результатом игры с оружием.

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