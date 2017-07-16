Подозрение: беременную женщину в Нацерете ранил ее друг

Полиция подозревает, что на беременную женщину, получившую колотые ранения в Нацерете, напал ее друг, 23-летний житель этого города. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщает пресс-служба полиции.

Потерпевшая, 18-летняя жительница Тверии, была доставлена в больницу "А-Эмек". Женщина находится в состоянии средней тяжести.

Полицейские побывали на месте, где была обнаружена раненая, собрали данные и начали расследование случившегося.

Подозреваемый в настоящее время находится в бегах. Ведутся его поиски.