Гибель ребенка в бассейне в Беэр-Шеве: один из спасателей освобожден под домашний арест

В воскресенье, 16 июля, мировой суд в Беэр-Шеве освободил под домашний арест 59-летнего спасателя, который был задержан днем ранее по подозрению в причинении смерти по халатности. Спасатель работает в бассейне "Бейт Ицив" в Беэр-Шеве, где в субботу, 15 июля, утонул 9-летний мальчик.

К моменту, когда на место происшествия прибыла бригада парамедиков "Маген Давид Адом", ребенок, вытащенный из воды, не дышал и находился в бессознательном состоянии. Несмотря на все усилия реаниматологов, мальчик умер.

В свете решения суда полиция намерена просить освободить под домашний также второго спасателя, задержанного после этого инцидента.