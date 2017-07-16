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В Израиле

"Дело субмарин": Шимрон и Маром освобождены из-под домашнего ареста

время публикации: 10:00 | последнее обновление: 10:00 блог версия для печати фото
Давид Шимрон

В воскресенье, 16 июля, из-под домашнего ареста были освобождены двое подозреваемых по "делу субмарин" – адвокат Биньямина Нетаниягу Давид Шимрон и бывший командующий ВМС ЦАХАЛа, контр-адмирал запаса Эли (Чайни) Маром. Однако обоим запрещено выезжать из страны и встречаться с людьми, которые причастны или могут быть причастны к этому делу, включая главу правительства. Об этом сообщает корреспондент Второго канала ИТВ Моше Нуссабаум.

В понедельник, 17 июля, полиция должна решить, стоит ли просить в третий раз о продлении ареста главным подозреваемым по этому делу: бизнесмену Мики Ганору и бывшему заместителю главы совета по национальной безопасности Авриэлю Бар Йосефу, а также "правой руке" Ганора, адвокату Ронену Шемеру.

В прошлый четверг, 13 июля, мировой суд в Ришон ле-Ционе продлил Ганору и Бар Йосефу на пять дней срок содержания под стражей. Они были задержаны 10 июля во время совместной операции сотрудников полиции Израиля, налогового управления и управления по борьбе с отмыванием капитала.

Ганор подозревается в мошенничестве и отмывании денег, а Бар Йосеф во взяточничестве и получении прибыли обманным путем.

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