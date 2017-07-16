Король Иордании в телефонной беседе c Нетаниягу осудил теракт на Храмовой горе

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу вечером в субботу, 15 июля, провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой Вторым.

Согласно сообщению пресс-службы королевского дома Иордании, в ходе беседы Абдалла Второй осудил теракт на Храмовой горе в Иерусалиме, а также призвал Нетаниягу открыть Храмовую гору для посетителей.

Напомним, утром 14 июля трое террористов, пришедших на Храмовую гору, открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, после чего попытались скрыться в одной из мечетей.

Бойцы сил безопасности в ходе преследования ликвидировали нападавших. У них были обнаружены два самодельных пистолета-пулемета "Карл Густав" и еще один пистолет.

После теракта Храмовая гора полностью закрыта для проведения оперативно-следственных действий.

Вечером в субботу канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу распространила сообщение о том, что, принято решение постепенно возобновить визиты паломников и туристов на Храмовую гору.

Согласно опубликованной информации, решение было принято премьер-министром Биньямином Нетаниягу после телефонных консультаций с представителями силовых структур.