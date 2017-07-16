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В Израиле

Полиция обнаружила лабораторию по производству взрывных устройств на юге страны

время публикации: 09:02 | последнее обновление: 09:03 блог версия для печати фото
Полиция обнаружила лабораторию по производству взрывных устройств на юге страны
Полиция обнаружила лабораторию по производству взрывных устройств на юге страны
Полиция обнаружила лабораторию по производству взрывных устройств на юге страны
ВСЕ ФОТО

В рамках борьбы с незаконным хранением и производством оружия на минувших выходных полиция задержала мужчину 1986 года рождения, в квартире которого была обнаружена лаборатория по производству взрывных устройств трубчатого типа. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщает пресс-служба полиции.

Уточняется, что подозреваемый был задержан, когда он с оружием ехал на машине в Ашкелоне. После задержания полицейские провели обыск в его квартире в мошаве Сде-Давид в Южном округе. Кроме взрывных устройств, там были найдены пистолеты, самодельное огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы.

Суд продлил арест подозреваемого до 18 июля.

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