Полиция обнаружила лабораторию по производству взрывных устройств на юге страны

В рамках борьбы с незаконным хранением и производством оружия на минувших выходных полиция задержала мужчину 1986 года рождения, в квартире которого была обнаружена лаборатория по производству взрывных устройств трубчатого типа. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщает пресс-служба полиции.

Уточняется, что подозреваемый был задержан, когда он с оружием ехал на машине в Ашкелоне. После задержания полицейские провели обыск в его квартире в мошаве Сде-Давид в Южном округе. Кроме взрывных устройств, там были найдены пистолеты, самодельное огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы.

Суд продлил арест подозреваемого до 18 июля.