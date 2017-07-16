Межминистерская комиссия по зконодательству утвердила законопроект об "объединенном Иерусалиме"

В воскресенье, 16 июля, межминистерская комиссия по законодательству утвердила законопроект об "объединенном Иерусалиме", представленный депутатом Кнессета Шули Муалем ("Байт Иегуди").

Согласно тексту законопроекта, любое решение, касающееся целостности Иерусалима или их изменения в рамках политического соглашения, должно быть утверждено большинством не менее чем в 80 депутатов.

Этот законопроект должен был обсуждаться на комиссии 2 июля. Однако вопрос был снят с обсуждения по решению премьер-министра. После этого редакция законопроекта совместно дорабатывалась министрами Нафтали Беннетом ("Байт Иегуди") и Зеэвом Элькиным ("Ликуд").