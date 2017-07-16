В связи с пожаром мэр Цфата объявил в городе режим ЧП

В связи с пожаром в районе Маале Кнаан мэр Цфата объявил в режим ЧП, позволяющий без лишней бюрократии решать вопросы, связанные с жизнеобеспечением города.

Сайт Twoday.co.il отмечает, что режим ЧП позволяет отзывать из отпусков специалистов.

По распоряжению мэра, районный дом культуры "Блюм" переоборудован под центр временного пребывания для семей, которые не могут вернуться в свои дома.

Специалисты инженерного отдела приступили к осмотру строений, пострадавших в результате пожара. Им предстоит оценить степень ущерба, а также безопасность зданий.

По указанию пожарной службы и спасательных служб произведено отключение электроэнергии в отдельных домах квартала.

Пожарные расчеты продолжают бороться с огнем в Маале Кнаан. По предварительным данным, огнем серьезно повреждены не менее десяти жилых домов. Семь человек обратились за медицинской помощью в результате отравления продуктами горения.





