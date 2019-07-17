В Daily Mail опубликованы фотографии Барака, пришедшего "на вечеринку у Эпштейна"

Во вторник, 16 июля, британское издание Daily Mail опубликовало фотографию мужчины, похожего на Эхуда Барака. Лицо мужчины скрывает шарф. В материале утверждается, что лидер партии "Исраэль демократит" был сфотографирован у двери в дом американского миллиардера Джеффри Эпштейна, которого в прошлом признали виновным в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних и которого неделю назад вновь задержали по подозрению в торговле людьми.

В публикации утверждается, что Эхуд Барак находился на вечеринке, на которую были приглашены "девочки".

В публикации Daily Mail говорится, что фотография была сделана в январе 2016 года, когда американский миллиардер устроил вечеринку по случаю своего возвращения из зарубежной поездки.

Эпштейн был партнером Эхуда Барака по инвестициям в старт-ап.

Днем ранее Эхуд Барак дал интервью американскому изданию The Daily Beast, в котором заявил, что за всю свою жизнь встречался с Эпштейном, возможно, раз десять, и никогда не принимал участие в "вечеринках с девочками".

Эхуд Барак обвинил Daily Mail в клевете и сообщил, что намерен обратиться в суд.





