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В Израиле

Раввин Друкман: "Здесь большевистская Россия эпохи Сталина?"

время публикации: 07:27 | последнее обновление: 08:15 блог версия для печати фото
Хаим Друкман
Рафи Перец
Яир Лапид

Раввин Хаим Друкман, один из ведущих раввинов религиозного сионизма и бывший глава государственного отдела по вопросам гиюра, выступил в поддержку министра просвещения Рафи Переца и подверг крайне резкой критике нападки на него.

"Я потрясен до глубины души. Я потрясен, поскольку слова Рафи Переца по сути своей не должны были вызывать никакой бури. Что происходит? Он озвучил свое мнение? Мы сошли с ума. Человек не может озвучить определенное мнение? Это террор против высказывания мнений", - заявил раввин Друкман в интервью сайту "Аруц 7".

Столь резкие высказывания нехарактерны для раввина Друкмана и поэтому привлекли особое внимание. "Где мы живем? В большевистской России эпохи Сталина? Может быть раввина Переца решат отправить в Сибирь за то, что он высказал определенное мнение? Что происходит в нашей стране? С каких пор мы живем в условиях террора в отношении высказывания мнения, которое не совпадает с мнением определенных людей? Люди могут думать иначе. И что? Тот, кто думает иначе может быть министром юстиции, а тот, кто думает так не может быть министром просвещения? Мы живем в демократическом государстве, в котором каждый может высказать свое мнение или в государстве большевистской диктатуры? Я потрясен", - добавил раввин Друкман.

"Я придерживаюсь тех же взглядов, что раввин Перец. И что? Меня в Сибирь отправят? Да, я придерживаюсь тех же взглядов. Специалисты говорили мне, что репаративная терапия может быть успешной. Я уважаю тех, кто считает иначе, но почему лишают человека права высказывать свое мнение? Это непостижимо. Именно поэтому я поддерживаю раввина Переца и призываю его не поддаваться страху. Подлинный министр просвещения это тот, кто учит детей, что мы живем в свободном и демократическом государстве, где каждый имеет право на высказывание своего мнения. В этом духе нужно воспитывать детей", - заявил раввин.

"Все подняли крик. Тот, кто хочет быть премьер-министром, и я надеюсь, что никогда не будет, говорит о "насаждении тьмы". Раввин Рафи Перец тьма, а он свет. Сама идея о том, что есть мнение, которое запрещено иметь, это уже тьма. Мы все обязаны это понять и не соглашаться с таким явлением", - резюмировал раввин Друкман.

15 июля телеканал "Кешет" (12-й канал) сообщил, что высказывание министра просвещения Израиля Рафи Переца о репаративной терапии для геев и лесбиянок имело неожиданные последствия.

Глава правительства Люксембурга Ксавье Беттель, являющийся открытым геем, заявил, что он отменяет свое участие в ужине, организованном израильским посольством по поводу окончания каденции посла Израиля в Люксембурге и Брюсселе Симоны Франкель.

Представители Ксавье Беттеля передали сотрудниками посольства, что глава правительства не считает для себя возможным участвовать в мероприятии после высказывания израильского министра.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 июля 2019 г.
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