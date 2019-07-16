Прогноз: "сезон медуз" на израильском побережье Средиземного моря до середины августа

По состоянию на 16 июля, вдоль всего побережья Израиля сохраняется высокая концентрация опасных медуз, сообщают отдел морской экологии Национального института океанографических и лимнологических исследований в Хайфе и сайт Meduzot.co.il.

Согласно прогнозу научных сотрудников этого отдела, прозвучавшему в эфире радиостанции "Кан Бет" утром 16 июля, нынешним летом "сезон медуз" продлится дольше обычного, примерно до середины августа. Как правило, в последние 20 лет нашествие медуз на средиземноморском побережье Израиля заканчивалось не позже конца июля и длилось около полутора месяцев.

Если прогноз оправдается, то это будет означать, что нынешний "сезон медуз" окажется рекордным за многие годы и однозначно рекордным со времени создания сайта Meduzot.co.il (в 2011 году).

Напомним, что летом 2018 года медуз на восточном побережье Средиземного моря почти не было. Летом 2016-2017 годов "сезон медуз" длился всего месяц, летом 2015-го – полтора месяца, летом 2014-го – меньше месяца (но при этом медузы появлялись в апреле-мае), летом 2013-го – около двух месяцев, летом 2010-2012 – более полутора месяцев (причем в 2011 году была зафиксирована рекордная за последние годы концентрация медуз), летом 2009-го – месяц-полтора.

В этом году концентрация медуз на Средиземноморском побережье Израиля заметно возросла в 20-х числах июня и постепенно повышалась с юга на север. В настоящее время сообщения о встречах с опасными видами медуз поступают со всех пляжей, от Ашкелона до Нагарии.

Нашествие медуз не только портит пляжный отдых, но также наносит вред другим морским обитателям и сильно мешает рыбакам. Кроме того, высокая концентрация медуз создает помехи работе электростанций в Ашкелоне и Хадере.

В настоящее время около израильского побережья Средиземного моря наблюдаются значительные скопления двух типов опасных медуз: Пелагия-ночесветка (Pelagia noctiluca) и Ропилема-номадика (Rhopilema nomadica). Соприкосновение с этими медузами может вызывать "ожоги". "Пелагии" обычно бледно-лилового цвета, в крапинку, "ропилемы" – белые или голубоватые. Размер этих медуз от 5 до 30 см в диаметре. "Роднит" этих медуз то, что они светятся в темноте.

Менее опасной считается ушастая аурелия (Aurelia aurita), но и она может вызывать "ожоги". Медуз этого типа тоже много сейчас около побережья Израиля.

Меры предосторожности

В восточном Средиземноморье встречаются опасные медузы нескольких видов. Соприкосновение с щупальцами этих медуз вызывает ожог, у некоторых людей поражение стрекательными клетками медуз может привести и к аллергической реакции.

Если жалящие клетки попадут в глаза, человек может лишиться зрения. Поэтому следует соблюдать меры предосторожности: не тереть глаза, если только что касались руками медузы (необходимо заранее предупреждать об этом детей), желательно не нырять без маски или специальных очков с открытыми глазами в местах скопления медуз.

Наиболее разумным поведением, если вы уже оказались на пляже во время "нашествия медуз", будет наблюдение за ними издалека. Не стоит преследовать медуз и вылавливать их из воды. Хорошо при купании использовать специальные закрытые костюмы.

При купании в период "нашествия медуз" кожа ощущает постоянное жжение от стрекательных клеток, находящихся в воде. Это неопасно, хотя на теле могут появляться покраснения, как от ожога крапивой. Зачастую в районах публичных пляжей, где люди вытаскивают медуз из воды, жжение сильнее, так как медузы особенно активны в моменты опасности.

Если медуза уже вытащена на берег, то трогать ее "шапку" безопасно, но к щупальцам лучше не прикасаться.

В случае ожога рекомендуется использовать обычный уксус, яблочный уксус или натуральный лимонный сок, нейтрализующие яд. Эти средства обычно есть у спасателей на пляже, но, чтобы приготовиться заранее, постарайтесь иметь в аптечке влажные салфетки с уксусом, они продаются в аптеках.

Не следует промывать ожог ядом медузы пресной водой – это приводит к тому, что ядовитые клетки лопаются, и яд попадает на другие участки тела. Не стоит также посыпать поврежденную кожу песком.

Уже дома на чистую кожу можно нанести успокоительный препарат, например гель для успокоения кожи Life Professional, "Фенистил гель" – антигистаминное средство для успокоения зуда в месте ожога, крем Trolamine и др. Рана от ожога должна подсохнуть и затянуться в течение двух дней. Если в нее попала инфекция и не помогли никакие средства для успокоения кожи, проконсультируйтесь с врачом.





