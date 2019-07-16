К западу от Иерусалима найден крупнейший в Израиле город эпохи неолита

В ходе раскопок, которые проводило Управление древностей в окрестностях поселка Моца в Иерусалимском коридоре, было обнаружено поселение, датируемое поздним каменным веком. Это крупнейший населенный пункт в Израиле и один из крупнейших в мире, датируемый неолитом.

Поселок был обнаружен в ходе подготовительных работ перед прокладкой шоссе №16 – новым въездом в Иерусалим. Он расположен на берегу ручья Сорек в пяти километрах к западу от Иерусалима – на древней дороге, поднимавшейся сюда от прибрежной низменности. Люди поселились здесь еще 20.000 лет назад.

"Впервые мы находим населенный пункт, в котором 9.000 лет назад проживали по меньшей мере две-три тысячи человек. Даже в наше время такое население характерно для поселков городского типа", – говорят руководители раскопок Хамуди Халайла и Коби Варди.

Строения в поселении возводились из камня – как жилые дома, так и административные и культовые здания. При их отделке использовалась штукатурка. Между домами – переулки. По словам археологов, это свидетельствует, что застройка носила не стихийный характер.

"Обнаружены и захоронения, нередко расположенные прямо в домах. Людей хоронили вместе с вещами, которые должны были служить владельцам в загробном мире. Эти предметы свидетельствуют о развитых торговых связях с дальними странами", – говорят специалисты.

Из могил извлекли изделия из анатолийского вулканического стекла, ракушки из Средиземного и Красного морей, каменные браслеты искусной работы, предназначенные, скорее всего, для детей, ожерелья из раковин моллюсков.

Найдено также значительное количество кремниевых орудий, включая тысячи наконечников стрел, топоры, ножи. В кладовых сохранились зерна бобовых, в первую очередь чечевицы. Это свидетельствует о развитом сельском хозяйстве. Кости животных, в особенности овец, указывают, что охоту уже потеснило животноводство.

"Поселок вызывает огромный интерес в научном мире. Ранее считалось, что в это время Иудея была безлюдной, а крупные поселения находились за Иорданом и в Северном Леванте. На глубине всего в несколько десятков сантиметров найден развитый населенный пункт с разнообразной экономической жизнью. Так что наши представления о неолите придется пересматривать", – говорят археологи, добавляя, что раскопки будут продолжены.

Теперь перед учеными стоит непростая задача: как совместить продолжение изысканий со строительством шоссе, которое должно пройти через древнее поселение. Археологи говорят, что большая часть поселка будет сохранена.





