18+
16 июля 2019 г.
последняя новость: 12:38
10 факторов, влияющих на то, как часто необходимо мыть голову
В ответ на засилье мусульман, в Швеции растет популярность националистов
Потерянное десятилетие
Евреев всего мира сегодня объединяет? страх
Пинк осудили за обрезание
Эти напитки атакуют зубную эмаль
Харламов поиздевался над Гузеевой
Молодожены спасли тонущего ребенка
Мы не финансировали школы, где не было математики
Нужно вернуться к точечной ликвидации главарей
Почему Гитлер помешался на евреях?
Грозит ли Турции участь Венесуэлы?
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:38 К западу от Иерусалима найден крупнейший в Израиле город эпохи неолита
11:33 СМИ: начались переговоры о создании единого правого списка
10:41 Получение гражданства Израиля: четыре главных вопроса
10:18 Жертвами ДТП на 7-й трассе стали 28-летняя Софи Ростески и ее двухмесячный сын Итай
09:06 Информбюро заключенных: в тюрьме "Ницан" умер палестинский араб
08:34 До выборов Нетаниягу намерен посетить Украину
08:13 Стрельба на блокпосту около Туль-Карема: ранен израильский араб
07:27 Раввин Друкман: "Здесь большевистская Россия эпохи Сталина?"
07:26 Прогноз: "сезон медуз" на израильском побережье Средиземного моря до середины августа
06:13 После взрыва возникла пробка на 1-й трассе около съезда на Бен-Гурион
Загрузка...
В Израиле

К западу от Иерусалима найден крупнейший в Израиле город эпохи неолита

время публикации: 11:38 | последнее обновление: 12:20 блог версия для печати фото
Обнаруженный город эпохи неолита
Бусы из обсидиана
Работы на раскопках
ВСЕ ФОТО

В ходе раскопок, которые проводило Управление древностей в окрестностях поселка Моца в Иерусалимском коридоре, было обнаружено поселение, датируемое поздним каменным веком. Это крупнейший населенный пункт в Израиле и один из крупнейших в мире, датируемый неолитом.

Поселок был обнаружен в ходе подготовительных работ перед прокладкой шоссе №16 – новым въездом в Иерусалим. Он расположен на берегу ручья Сорек в пяти километрах к западу от Иерусалима – на древней дороге, поднимавшейся сюда от прибрежной низменности. Люди поселились здесь еще 20.000 лет назад.

"Впервые мы находим населенный пункт, в котором 9.000 лет назад проживали по меньшей мере две-три тысячи человек. Даже в наше время такое население характерно для поселков городского типа", – говорят руководители раскопок Хамуди Халайла и Коби Варди.

Строения в поселении возводились из камня – как жилые дома, так и административные и культовые здания. При их отделке использовалась штукатурка. Между домами – переулки. По словам археологов, это свидетельствует, что застройка носила не стихийный характер.

"Обнаружены и захоронения, нередко расположенные прямо в домах. Людей хоронили вместе с вещами, которые должны были служить владельцам в загробном мире. Эти предметы свидетельствуют о развитых торговых связях с дальними странами", – говорят специалисты.

Из могил извлекли изделия из анатолийского вулканического стекла, ракушки из Средиземного и Красного морей, каменные браслеты искусной работы, предназначенные, скорее всего, для детей, ожерелья из раковин моллюсков.

Найдено также значительное количество кремниевых орудий, включая тысячи наконечников стрел, топоры, ножи. В кладовых сохранились зерна бобовых, в первую очередь чечевицы. Это свидетельствует о развитом сельском хозяйстве. Кости животных, в особенности овец, указывают, что охоту уже потеснило животноводство.

"Поселок вызывает огромный интерес в научном мире. Ранее считалось, что в это время Иудея была безлюдной, а крупные поселения находились за Иорданом и в Северном Леванте. На глубине всего в несколько десятков сантиметров найден развитый населенный пункт с разнообразной экономической жизнью. Так что наши представления о неолите придется пересматривать", – говорят археологи, добавляя, что раскопки будут продолжены.

Теперь перед учеными стоит непростая задача: как совместить продолжение изысканий со строительством шоссе, которое должно пройти через древнее поселение. Археологи говорят, что большая часть поселка будет сохранена.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 июля 2019 г.
Археологи сообщили об обнаружении города филистимлян, где Давид скрывался от Шауля
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 июня 2019 г.
От воинов Иудеи к воинам ЦАХАЛа: на юге обнаружена сигнальная башня царя Хизкиягу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 апреля 2019 г.
В Израиле впервые найден золотой солид императора, распустившего Синедрион





  Rating@Mail.ru  
Вторник, 16 июля 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019