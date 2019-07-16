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В Израиле

Стрельба на блокпосту около Туль-Карема: ранен израильский араб

время публикации: 08:13 | последнее обновление: 09:23 блог версия для печати фото
Туль-Карем
В районе Туль-Карема (архив)
В районе Туль-Карема (архив)

Утром во вторник, 16 июля, поступило сообщение, что около Туль-Карема якобы был обстрелян блокпост "Эйнав". Информация была опубликована, в частности, сайтом "Хамаль". Эта информация оказалась неточной.

Вскоре после появления этого сообщения пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала следующие сведения: в ночь на 16 июля на КПП около Туль-Карема, на въезде в город, во время рутинной проверки транспортных средств водитель одного из автомобилей пытался совершить наезд на военнослужащих. Солдат открыл огонь.

Армейская пресс-служба о пострадавших не сообщала. Но сайт 0404 пишет, что был ранен террорист, израильский араб из Тайбэ. Согласно этому источнику, водитель автомобиля был ранен в грудь, его доставили в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

По сведениям 13-го телеканала, состояние пострадавшего средней тяжести. Агентство Maan заявляет, что житель Тайбэ получил тяжелое ранение.

Редакция NEWSru.co.il повторно обратилась в пресс-службу ЦАХАЛа. Однако нам не сообщили никаких сведений о пострадавших в результате этого инцидента. Было подчеркнуто, что среди военнослужащих пострадавших нет.

Информация уточняется.

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