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В Израиле

Шели Яхимович объявила об отказе участвовать в выборах и уходе из политики

время публикации: 17:55 | последнее обновление: 18:19 блог версия для печати фото
Шели Яхимович объявила об отказе участвовать в выборах и уходе из политики
Шели Яхимович объявила об отказе участвовать в выборах и уходе из политики
Шели Яхимович объявила об отказе участвовать в выборах и уходе из политики

Во вторник, 16 июля, депутат Кнессета Шели Яхимович объявила о решении "взять тайм-аут от политической жизни" и не баллотироваться в Кнессет 22-го созыва.

"Речь идет о длительном и личном процессе, который созрел в последнее время и привел меня к этому решению. Решающим фактором стало мнение моего сына, который сказал, что я исчерпала возможности влиять на происходящее, находясь в политической системе", - заявила Яхимович.

Напомним, что она была избрана в Кнессет в 2006 году, а с 2011 по 2013 год занимала должность главы партии "Авода", и под ее руководством Рабочая партия получила а на выборах 2013 года 15 мандатов.

Яхимович известна своими социал-демократическими взглядами, и она инициировала десятки законов, касающихся экономики и социальной жизни.

На праймериз в Кнессет 21-го созыва Яхимович заняла 5-е место в списке партии "Авода".

Лидер партии "Авода" Амир Перец поблагодарил Шели Яхимович за ее вклад в политическую жизнь. "Она внесла в политический дискус социально-демократический ракурс и поднимала вопросы о равенстве и социальной справедливости. Я уверен, что она продолжит влиять на жизнь израильских граждан даже находясь вне политической системы".



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