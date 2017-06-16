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В Израиле

Около Реховота убит мужчина, находившийся под контролем полиции

время публикации: 06:01 | последнее обновление: 06:04 блог версия для печати фото
Около Реховота убит мужчина, находившийся под контролем полиции

Вечером 15 июня в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о том, что на обочине шоссе № 411, недалеко от промышленной зоны Реховота обнаружен мужчина в бессознательном состоянии.

Прибывшие на место происшествия парамедики МАДА были вынуждены констатировать его смерть.

Пресс-служба полиции сообщила, что на теле погибшего есть следы насилия.

Позже из полиции поступила информация о том, что был убит 43-летний житель Ришон ле-Циона, известный правоохранительным органам в связи с его криминальной деятельностью. Этот человек находился под надзором полиции, сообщает Walla.

Экспертиза установила, что в мужчину было выпущено несколько десятков пуль. Некоторые ранения оказались смертельными.

Израильские СМИ отмечают, что, по всей видимости, полиция недостаточно тщательно осуществляла контроль над перемещениями этого человека, что позволило киллеру или киллерам осуществить нападение.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 июня 2017 г.
На обочине 411-шоссе, недалеко от Реховота, обнаружен труп мужчины







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Пятница, 16 июня 2017 г.
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