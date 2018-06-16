"Огненный" террор. Пожары возле границы с сектором Газы

В субботу, 16 июня, было зафиксировано более десяти пожаров, вызванных горящими воздушными змеями из сектора Газы.

После полудня пожар вспыхнул в районе, расположенном непосредственно возле границы с сектором Газы. Как и в ряде других случаев, причиной возгорания стал горящий воздушный змей, запущенный из сектора Газы в сторону израильской территории. Из-за сильной жары и ветра огонь быстро распространялся и подошел почти вплотную к опорному пункту ЦАХАЛа.

На место происшествия прибыли пожарные расчеты, не допустившие, чтобы огонь перекинулся на опорный пункт.

Около 15:00 начался пожар недалеко от Сдерота, где после приземления горящего воздушного змея вспыхнул сухой кустарник.

В 17:00 пресс-служба полиции сообщила, что из-за пожара перекрыто шоссе №232 в районе перекрестка Беэри.

Около 18:00 полиция перекрыла участок шоссе №234 между кибуцем Рэим и кибуцем Орим из-за сильного задымления. Ранее в этом районе вспыхнуло несколько пожаров, вызванных приземлением горящих воздушных шаров на территории регионального совета Эшколь.

Накануне, в пятницу, в течение дня на израильской территории было зафиксировано 11 пожаров. ВВС Армии обороны Израиля дважды атаковали позиции поджигателей.

ЦАХАЛ подчеркивает, что использование террористами горящих воздушных змеев и воздушных шаров представляет собой серьезную угрозу безопасности, и напоминает, что намерен сделать все возможное для предотвращения их "полетов" над израильской территорией.

Напомним, что 12 июня министр обороны Авигдор Либерман побывал на юге Израиля. Отвечая на вопросы журналистов, министр отметил, что несмотря на растущее количество запускаемых воздушных змеев и шаров со стороны сектора, армия уничтожает около двух третей из них. Либерман добавил, что ХАМАС в этом случае весьма цинично использует систему здравоохранения. Гелий, который должен использоваться для MRI идет на заполнение воздушных шаров, которые вызывают поджоги на израильской стороне.





