Глава ШАБАКа встречался с Аббасом и убеждал его принять налоговые поступления из Израиля

Глава общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) Надав Аргаман недавно встречался с председателем палестинской администрации Махмудом Аббасом (Абу Мазеном) и пытался убедить его согласиться получать налоговые поступления из Израиля, сообщает сайт "Мако".

Об этой встрече стало известно вечером в субботу, 15 июня.

Согласно Парижскому протоколу, Израиль взимает налоги и пошлины на товары, ввозимые на территорию Палестинской автономии, после чего переводит собранные деньги правительству автономии в Рамалле. Летом 2018 года Кнессет утвердил закон, обязывающий министерство обороны представлять информацию об осуществляемых властями ПА выплатах террористам, а министерство финансов – вычитать стоимость таких зарплат из собранных для автономии налогов. В феврале 2019 года узкий кабинет распорядился впервые применить этот закон. Из средств, переводимых ПА, было вычтено 502.697.000 шекелей. Именно такая сумма была перечислена в 2018 году террористам и семьям заключенных, отбывающих наказание в израильских тюрьмах за терроризм.

20 февраля 2019 года палестинское правительство, которое тогда возглавлял Рами Хамдалла, приняло решение вернуть Израилю деньги, полученные согласно Парижскому протоколу. В марте стало известно, что ПА смогла получить заем в палестинских банках, чтобы возместить часть дефицита.

Однако десятки тысяч сотрудников палестинских служб безопасности по-прежнему не получают полную зарплату. По словам нового премьер-министра ПА Мухаммада Штайе, в последние месяцы им, как и другим "госслужащим", выплачивается только 60% зарплаты, при этом семьям "шахидов" и заключенных, отбывающих наказание в израильских тюрьмах за терроризм, палестинская администрация пытается выплачивать пособия в полном объеме.

На позапрошлой неделе Штайе вновь заявил, что, несмотря на финансовый кризис, зарплаты заключенным и семьям "шахидов" будут выплачены в полном объеме. При этом он подчеркивал, что такой подход – личная заслуга председателя ПА Махмуда Аббаса. "Наша позиция ясна: для нас неприемлемо, когда наших сыновей, томящихся в тюрьмах, называют террористами, неприемлемы заявления, будто мы финансируем террор. Поскольку Израиль продолжает вычитать эти средства, мы отказываемся их принимать", – говорил Штайе.