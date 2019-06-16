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16 июня 2019 г.
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В Израиле

НДИ за правительство ЧП "без харедим". Выскажите ваше мнение

время публикации: 08:50 | последнее обновление: 09:02 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу и Авигдор Либерман
Лидеры блока "Кахоль Лаван": Габи Ашкенази, Моше Яалон, Яир Лапид, Бени Ганц
НДИ за правительство ЧП "без харедим". Выскажите ваше мнение

Вечером в субботу, 15 июня, глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил в интервью 13-му каналу ИТВ ("Решет"), что после выборов будет добиваться создания правительства без участия ультраортодксальных партий. "После выборов мы заставим "Ликуд" и "Кахоль Лаван" создать национальное либеральное правительство чрезвычайного положения. Мы сделаем все возможное для того, чтобы заблокировать ультраортодоксов", – заявил Либерман.

Правительство чрезвычайного положения "без харедим". Выскажите ваше мнение
(вам предстоит ответить на 26 вопросов)

Либерман также вновь прокомментировал назначение адвоката Ариэля Бульштейна на должность советника премьер-министра по делам репатриантов из бывшего СССР: "Это насмешка над интеллектуальным уровнем людей и оскорбление достоинства новых репатриантов. Нетаниягу десять лет на своей должности, и до сих пор не считал необходимым назначение советника. Сейчас, за три месяца до выборов, он назначает".

В "Ликуде" на это интервью отреагировали заявлением о том, что Либерман – "это тысяча лозунгов и ноль действий". Затем пресс-служба "Ликуда" распространила такой комментарий: "Тайное стало явным. Либерман открыто говорит, что готов на союз с Лапидом и Ганцем. Он готов навязать создание левого правительства. Те, кто хотят сохранения власти правого лагеря, должны голосовать за "Ликуд" во главе с Нетаниягу".

Из блока "Кахоль Лаван" передали: "Если бы Либерман пришел к озвученному сегодня выводу до того, как он и его партия проголосовали за роспуск Кнессета, то народ Израиля был бы избавлен от необходимости участвовать в никому не нужных выборах... Сейчас необходимо создать правительство национального единства во главе с "Кахоль Лаван", которое будет работать на благо всех граждан Израиля".

Из партии ШАС передали: "Авигдор Либерман более не релевантен, и он останется за бортом следующего правительства. Его уже не воспринимают как часть правого лагеря, его не принимают среди левых, поэтому он в панике и истерично пытается собрать голоса, но, как обычно, не преуспеет. Либерман, который иногда говорит одно, а иногда другое, вновь доказал, что он циничный политик, не заслуживающий доверия".

На фоне этих заявлений редакция NEWSru.co.il проводит новый опрос о политических предпочтениях нашей читательской аудитории. Данный опрос будет касаться не только заявления лидера НДИ, но также последних событий в коалиции и оппозиции.

Правительство чрезвычайного положения "без харедим". Выскажите ваше мнение
(вам предстоит ответить на 26 вопросов)



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 июня 2019 г.
Либерман: "Мы заставим "Ликуд" и "Кахоль Лаван" создать правительство национального единства"





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