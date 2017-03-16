Доктор Абу аль-Аиш, дочери которого погибли в Газе, отверг выводы экспертизы ЦАХАЛа

Доктор Иззадин Абу аль-Аиш отверг результаты израильской экспертизы, проведенной после гибели его дочерей во время операции "Литой свинец". По его словам, Израиль пытается уйти от ответственности, переложив ее на ХАМАС. Доктор сказал, что его цель – добиться, чтобы справедливость восторжествовала.

Это заявление Абу аль-Аиша цитируют многие арабские СМИ, в частности, сайт палестинской газеты "Аль-Хайят аль-Джадида".

Как сообщалось ранее, 15 марта в окружном суде в Беэр-Шеве состоялись слушания по делу доктора Изаддина Абу аль-Аиша, три дочери и племянница которого погибли в секторе Газы 16 января 2009 года во время проведения ЦАХАЛом антитеррористической операции "Литой свинец". Ответчиком по этому делу выступает министерство обороны Израиля.

Во время обстрела более восьми лет назад погибли дочери Абу аль-Аиша – Басам (21), Майар (15) и Айя (13), а также племянница Нур (17). Дочь Шатха, которой тогда было 16 лет, была тяжело ранена и потеряла глаз.

До вчерашнего дня основной версией причин гибели близких доктора Абу аль-Аиша считался обстрел израильскими военными дома, в котором проживала его семья.

Трагический инцидент произошел после того, как израильских солдат обстреляли снайперы, скрывавшиеся в соседнем доме в квартале Саджайя города Газа. Военные заметили подозрительные фигуры на крыше и на балконе дома врача, решили, что это корректировщики огня, и открыли огонь. По дому было выпущено два танковых снаряда. Проведенное затем армейское расследование показало, что обстрел был ошибкой.

Но 15 марта в суде были представлены письменные показания офицеров, проводивших лабораторные анализы осколков, извлеченных из тел двух раненых, пострадавших в том инциденте и доставленных в израильские больницы. "Выводы комиссии специалистов свидетельствуют о том, что на осколках обнаружены химические составляющие, которые не характерны для какого-либо вида оружия, используемого ЦАХАЛом, но характерны для боеприпасов и взрывчатки, которые находятся на вооружении террористических организаций", – говорится в этом документе, который был передан в СМИ пресс-службой министерства юстиции Израиля.

После трагедии профессор-гинеколог Изаддин Абу аль-Аиш, работавший ранее в беэр-шевской больнице "Сорока", с пятью выжившими детьми уехал в Канаду. Он требует от израильского правительства формальных извинений и компенсации. Соответствующий иск был подан в 2010 году после того, как его требования об извинениях были отвергнуты израильской стороной.

14 марта Абу аль-Аиш дал пресс-конференцию в Иерусалиме, на которой сказал: "Я здесь не ради победы в суде и наживы, я здесь ради надежды и справедливости. Я хочу вернуть своим погибшим дочерям человеческие лица: они строили планы на будущее, учились, у них были свои мечты. Они не заслужили смерти... Мои дочери были воспитаны в духе борьбы за мир и человечности. Я посылал своих детей в совместные с еврейскими детьми лагеря мира. Они учились, получали образование, добивались успехов, мечтали. Часть компенсации, которую я надеюсь получить в результате судебного процесса, будет направленна в фонд "Во имя дочерей", который я создал после их гибели. Фонд оказывает поддержку девочкам, проживающим в Палестинской автономии, в Израиле, в Афганистане и в Канаде, и помогает им получить образование. Так я буду знать, что жертва нашей семьи не была напрасной".

Адвокат, представляющий интересы Абу аль-Аиша в израильском суде, сообщил редакции NEWSru.co.il, что его клиент не подавал иски против руководства террористической организации ХАМАС, контролирующей сектор Газы и действовавшей против израильских военных в период проведения операции "Литой свинец". "ХАМАС не выпускал снаряды, в результате разрыва которых погибли его дочери", – заявил адвокат.





