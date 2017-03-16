Коалиция в кризисе: Кахлон против Нетаниягу, Беннет против Либермана

За неделю до завершения зимней сессии Кнессета правительственная коалиция оказалась перед лицом серии внутренних конфликтов.

Наиболее острым в настоящий момент является конфликт между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром финансов Моше Кахлоном. 15 марта, выступая перед депутатами и министрами от коалиции, глава правительства вновь предложил перенести начало работы новой корпорации Гостелерадио и пересмотреть сам факт ее создания. "Я против создания корпорации. Еще не поздно все поправить и возродить к жизни Управление гостелерадио", – заявил Нетаниягу. Эти слова, сказанные в ходе вечера, организованного депутатом Давидом Битаном с целью "сплочения рядов коалиции", привели в ярость приближенных Моше Кахлона. "Нетаниягу использует Кахлона, чтобы возложить на него всю ответственность за увольнение работников Управления. Это циничный трюк, который Нетаниягу применяет уже не в первый раз", – заявляют приближенные министра финансов.

Корпорация должна начать свою работу 30 апреля. Для переноса этой даты требуется изменение законодательства. Десятый канал ИТВ сообщал накануне, что премьер-министр намерен добиваться созыва внеочередных заседаний Кнессета в период парламентских каникул.

16 марта Йоси Вертер опубликовал в газете "Гаарец" информацию о том, что Моше Кахлон отказался присоединиться к Нетаниягу в ходе предстоящего визита в Китай. На прошлой неделе состоялась встреча премьер-министра и министра финансов, пишет Вертер, и в ходе этой встречи Кахлон обвинил Неитаниягу в манипуляциях. "Я ушел из "Ликуда", я не второй ваш номер и не третий. Вы не можете себе позволить постоянные манипуляции. Когда есть достижения, вы тут как тут, а когда возникают трудности, вы исчезаете", – сказал Кахлон премьер-министру.

Одновременно разгорается конфликт между главой партии "Байт Иегуди" Нафтали Беннетом и министром обороны, лидером НДИ Авигдором Либерманом. Глава оборонного ведомства пригрозил лишить финансирования предармейскую подготовительную школу в поселении Эли, если ее руководитель раввин Игаль Левинштейн не подаст в отставку. Поводом к этому стало выступление раввина Левинштейна, в котором он в резкой и, по мнению многих, оскорбительной форме высказался против службы женщин в ЦАХАЛе. В ответ на требование отставки раввина Левинштейна глава "Байт Иегуди" Нафтали Беннет призвал министра обороны "перестать манипулировать, используя армию и солдат в политических целях".

Министр сельского хозяйства Ури Ариэль ("Байт Иегуди") также призвал Либермана прекратить преследование раввина Левинштейна. Ариэль направил письмо главе оборонного ведомства, в котором назвал недопустимым преследования религиозных лидеров только за их убеждения. Ури Ариэль отметил, что Авигдор Либерман занимает пост министра обороны, а не "наркома безопасности".

В ответ министр обороны распространил следующее заявление: "Беннет выступает в защиту того, кто пытается превратить Израиль в Иран. Мы не можем этого допустить".

На повестке дня остается и вопрос создания поселения для жителей форпоста Амона. Проблема по-прежнему не решена, и, как стало известно NEWSru.co.il, в партии "Байт Иегуди" взвешивают возможность прекратить сотрудничество с коалицией, если строительство не будет утверждено.

16 марта в Иерусалиме состоится вторая встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и Джейсона Гринблатта специального посланника президента США. Ожидается, что в ходе этой встречи будут приняты решения о согласованных параметрах строительства в поселениях Иудеи и Самарии. Источники в окружении премьер-министра Биньямина Нетаниягу заявляют: "США не предоставляют Израилю полной свободы в том, что касается строительства, и нам придется пойти на определенные ограничения". Неизвестно, как на это прореагируют в партии "Байт Иегуди".

17 марта исполнятся два года со дня выборов в Кнессет 20-го созыва. В настоящий момент ни одна коалиционная фракция не угрожает выходом из правительства и развалом коалиции. Однако в политической системе все чаще звучат предположения, что выборы в Кнессет 21-го созыва состоятся не позднее марта 2018 года.





