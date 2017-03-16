В течение часа трое израильтян погибли в результате трех ДТП

В течение часа три ДТП со смертельным исходом произошли в различных районах страны: в Тайбе, на 6-м шоссе и на Голанских высотах. Первая авария произошла около 16:06 и последняя в 17:00.

В Тайбе автомобиль сбил 13-летнего ребенка, переходившего дорогу недалеко от дома престералых. Мальчик был доставлен в больницу в критическом состоянии, где скончался от полученных травм.

На шоссе № 6, в районе развязки Эяль, произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. Удар оказался такой силы, что парамедикам пришлось вызывать сотрудников пожарной службы с автогеном, чтобы вытащить водителя легковушки из-под груды металла. Парамедики были вынуждены констатировать его смерть.

На юге Голанских высот 30-летний водитель не справился с управлением мотовездехода и перевернулся. Авария произошла на 92-м шоссе, недалеко от мошава Рамот. От полученных травм водитель скончался на месте.

Во всех случаях дорожная полиция ведет расследование обстоятельств аварий.





