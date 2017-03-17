17 марта в Иерусалиме пройдет ежегодный марафон: список перекрываемых улиц

В пятницу, 17 марта, в столице Израиля пройдет традиционный международный Иерусалимский марафон, в шести дистанциях которого примут участие около 30 тысяч бегунов из 60 стран мира.

Стартует спортивный праздник в 06:45 утра полумарафонской дистанцией, через 15 минут стартуют марафонцы. В 07:30 часов начнется соревновательный забег на 5 километров, а в 07:45 – народный забег на ту же дистанцию.

В 08:45 часов состоится общественный забег на 800 метров, с 09:30 до 10:00 – три забега на 10 километров, а в 10:30 – семейный забег на 1,7 километра.

В связи с проведением марафона полиция перекроет движение по следующим улицам:

С 23:00 часов четверга, 16 марта, будет закрыт бульвар Бен-Цви. С 05:30 часов пятницы, 17 марта, будут закрыты бульвар Рупин, кампус Иерусалимского университета, улица Натанэль Лорх, бульвары Рабин и Хаим Азаз, улицы Черняховски, ПАЛМАХ, а-Наси, Керен а-Йесод, Мелех Джордж, Яффо, площадь ЦАХАЛ, улица а-Цанханим, бульвар Бар-Лев, улицы Джордж Адам Смит, ЛЕХИ, Мартин Бубер, Биньямин Мазар, Черчилль, Карив, Шаар Яффо, Патриархия Арменит, Шаар Цион, Хативат Йерушалаим, Мелех Давид, Жаботински, Шопен, Дубнов, Герц, Эмек Рефаим, проспекты Дерех Ракевет и Дерех Бейт-Лехем, улица Давид Ремез, проспект Дерех Хеврон, улицы Яновски, Йегуда, Пьер Кениг, Элазар а-Модаи, Ковшей Катамон, Йегошуа Явин и парк Ган Сакер.

Автомобилям, припаркованным вдоль маршрута, будет запрещено движение до окончания мероприятия. Запрещена парковка автомобилей на улице Йегуда с 20:00 часов четверга.